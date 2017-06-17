Низкие зарплаты гонят за границу даже патриотов

Госпожа Раса, работающая в государственном секторе и получающая зарплату в размере 519 евро все громче говорит об эмиграции: ее манит возможность жить достойно. Раса – одна из многих, кто из-за низких зарплат решаются уехать за границу в поисках счастья.

"Я патриотка. Даже националистка. В хорошем смысле этого слова. Но все больше меня манит возможность жить достойно, но в другой стране...

У меня высшее образование, я работаю в государственном секторе, который так восхваляют рядовые граждане, но... Мой реальный доход – 519 евро. Я арендую квартиру, поскольку, как известно, банк не дает ипотечные кредиты матерям-одиночкам, я содержу дочь-студентку. Бывший муж деньги на ребенка не платит – у него нет денег (работает за минимум). У меня проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому мне нужен автомобиль!

Давайте посчитаем. 250-300 евро – на квартиру и коммунальные расходы, 100 евро – топливо (иначе мне до работы не добраться), остается 100 евро на еду, одежду, отдых и развлечения на двоих. Хорошо еще, что дочь учится бесплатно. Вот вам и госслужба! Не для всех она сладкая! Поэтому я и побуждаю ребенка уезжать из этой любимой страны, искать другую, которая больше любит и ценит своих граждан", – писала DELFI госпожа Раса.

"В соответствии с реальным уровнем жизни, 519 евро "на руки" - небольшая сумма. Конечно, это больше минимума, но этого недостаточно, если у тебя есть взрослый ребенок, а еще если арендуешь жилье, это очень небольшие деньги", – сказал об истории расы директор Института исследования рынка труда Богуслав Гружевский.

Он знает работника университетской администрации, чьи доходы меньше 400 евро. Эта женщина воспитала ребенка, который успешно окончил университет. Но у этого работника было свое жилье, кроме того, ей помогала мать-пенсионерка.

"Я понимаю этого человека и сочувствую ему. Это небольшие деньги. Можно ли с такими доходами привести в порядок жизнь? Можно. Но эта жизнь не будет достойной и полноценной, на такие деньги не будет ни отпуска, ни досуга", – сказал Гружевский.

Он сказал, что тут ничего удивительного, когда люди в такой ситуации говорят об эмиграции.

"Вопрос в том, должна ли зарплата человека с высшим образованием, который честно выполняет свои обязанности, удовлетворять лишь минимальные его потребности. Ответ ясен – такая женщина в госсекторе должна получать 800 евро, тогда, думаю, не было бы стимула уезжать", – сказал Гружевский.

Профессор признал, что ситуация в скором времени не изменится, поэтому важно проецировать перспективу. Во-первых, по его мнению, нужно укреплять положение госслужащих, поскольку они отвечают и за публичный сектор, и за перспективу всей страны. Нужно, чтобы на госслужбу приходили самые хорошие люди. Также нужны ресурсы на более быстрый рост.

"Подобные истории я слышу постоянно. Это одна из основных причин эмиграции. Мне известны случаи, когда прежде успешная жизнь при определенной ситуации становится сложнее, доходы сильно сокращаются, есть ипотека или арендуемое жилье, а денег на это больше не хватает. Тогда люди едут в Норвегию, Швецию или куда-то еще, чтобы были деньги на жизнь", – сказала глава ассоциации "Национальное объединение активных мам" Раса Жемайте.

Однако в первую очередь она призывает думать не об эмиграции, а о своих правах. Во-первых, ее внимание привлекли слова, что муж не платит алименты из-за минимальной зарплаты. "Это показывает, что человек не отстаивает свои права и права своего ребенка. Она считает, что отца надо освободить от этой обязанности, поскольку у него невысокая зарплата, несмотря на то, что по Конституции содержать детей должны оба родителя", – сказала собеседница.

По словам Жемайте, мы живем в стране, где даже двое работающих родителей с трудом зарабатывают на детей и часто балансируют на грани нищеты. Виной тому, по ее мнению, неправильная социальная политика государства. На детей из доходов родителей остается немного денег.

"С другой стороны, конечно, политика повышения зарплаты все время обращена на повышение минимума. Постоянно думают о неквалифицированной самой бедной рабочей силе. Не секрет, что на госслужбе зарплаты уже почти приблизились к минимальной и это несмотря на то, что критерии поступления на госслужбу довольно высокие – и образование, и владение языками. От человека требуют этого, но платить ему не спешат", – заметила Жемайте.

По ее словам, хотелось бы, чтобы были налоговые льготы для работающих и воспитывающих детей родителей. Именно такие люди приносят в бюджет больше всего средств. Кроме того, Жемайте хотелось бы больше мер по снижению нищеты детей, в Литве дети бедствуют практически так же, как пенсионеры, а действия государства не защищают человека от нищеты. По словам Жемайте, есть случаи, когда одинокие родители на 500 евро воспитывают троих детей.