Нидерланды хотят расследовать драку военных в Литве

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BNS
вторник, 18 июля 2017 г. 17:48
Правоохранительные органы Нидерландов попросили у литовских должностных лиц передать им расследование драки с участием двух голландских военных, которая состоялась в Вильнюсе в начале июня.
© Shutterstock nuotr.

"Да, могу подтвердить этот факт. Такая просьба есть", - сказала во вторник BNS представительница Прокуратуры Голландии Барбара ван Хеерде.

Военные, служащие в международном батальоне НАТО, подрались 1 июля. Будучи в нетрезвом состоянии они избили литовца 1985 года рождения, еще двое голландских военных во время драки стояли в стороне.

Полиция сообщила, что конфликт в столичном ресторане возник из-за неоплаченного счета. Двум военным, участвовавшим в драке были предъявлены подозрения в нарушении общественного порядка.

Как сообщил BNS содействующий натовским военным глава по вопросам проектов военной бригады Gelezinis Vilkas ВС Литвы, капитан Скомантас Повилёнитс, подозреваемые военные уже покинули Литву.

В июле произошла ротация служащих в Литве голландских военных.

BNS
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