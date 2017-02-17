Незаплатившим ОНЗ грозит арест счета: как этого избежать

До проверки полученных документов "Содра" обещала не взыскивать незаплаченный обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ). Что делать, чтобы не пришлось платить эти деньги?

На минувшей неделе в редакцию DELFI пришло множество писем из разных стран мира. Их авторы возмущались тем, что они давно уехали из Литвы, а тут вдруг узнают о непонятно откуда взявшемся долге.

"Я почти два года живу в Колумбии, в Южной Америке. У меня есть визы в паспорте, две временные идентификационные карты, выданные в Колумбии и права на вождение мотоцикла, полученные в Колумбии в 2015 году, но это если бы все делали, основываясь на здравом смысле.

Однако документы действительны только если они из Европы, и если они определенного формата, что абсолютно идет вразрез с реальностью XXI в. Мою живущую в Литве мать по телефону информировали, что такие документы не подходят. Мы решили не морочить себе голову и не портить нервы - "долг" заплатили. Но очевидно, что это легализированное преступление.

Летом я ненадолго возвращался в Литву и хотел застраховаться за свои деньги. Одна компания согласилась страховать меня как колумбийца, а не литовца. Законы в Литве как в XIX в., они не отвечают реальности и абсурдны.

Представьте, сколько литовцев живут в США, Канаде, Таиланде, Китае, Мексике и т.д., которые вовремя не выписались и не могут доказать, что они не должны платить ОНЗ", – рассказал один читатель, которому насчитали долг в 95 евро.

На сайте электронных услуг, где можно декларировать отъезд по интернету, в числе наиболее часто задаваемых вопросов есть такой: "Могу ли я декларировать отъезд задним числом?".

Ответ на этот вопрос дается следующий: "Можете, но считается, что человек декларировал место жительства с момента подачи соответствующих документов".

Но эта информация вводит в заблуждение. На вопрос, может ли человек декларировать отъезд задним числом, например, что фактически он покинул Литву в 2000 г., представитель Центра реестра Кристина Петрошене пояснила:

"Нет, декларация отъезда вступает в силу с момента подачи соответствующих документов и указания данных в Реестре жителей. Декларация начинает действовать со следующего дня после подачи соответствующей информации".

Она также информировала, что обязательство декларировать отъезд было принято законом в 1998 г., который вступил в силу с 2003 года. Возможность декларировать отъезд по интернету появилась только в 2009 г.

Жителям, которые уже давно покинули Литву, Петрошене рекомендовала подать декларацию об отъезде по интернету или в дипломатическом представительстве Литвы за границей.

Представитель "Содры" Ритас Стальнёнис признал, что у тех, кто уехал в третьи страны нет возможности доказать факт страхования:

"К сожалению, по закону надо доказать, что вы застрахованы в той стране, где проживаете, а это могут сделать только те, кто уехал в страны ЕС, Норвегию, Швейцарию, Исландию и Лихтенштейн".

Однако избежать долга можно, не только заплатив его, но и заполнив декларацию доходов.

"Еще один способ упразднения долга - это декларация отъезда задним числом. "Содра" администрирует ОНЗ с 2016 года, а за 2016 г. еще можно подать ГНИ декларацию об отъезде из Литвы (форма GPM308).

Только при ее заполнении (или обновлении) надо отметить, что уехал из Литвы не позже 1 января 2016 года или даты с которой начали считать долг ОНЗ. В 2017 г. эти данные уже не будут рассматриваться, поэтому надо поспешить", – сказал представитель "Содры".

По его словам, от уплаты ОНЗ освобождает только декларация отъезда, поэтому если человек уезжает, ему не стоит с этим затягивать.

Представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене акцентировала, что уезжающий человек должен представить ГНИ декларацию GPM308, указав в ней точную дату отъезда.