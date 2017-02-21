Невероятная схема: НАП и заместитель Карбаускиса могли заключить очень подозрительный договор

Министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас получил документ из Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), в котором сообщается о том, что работники Национального агентства платежей (НАП), в том числе и его директор Эрикас Беронтас, могли злоупотреблять служебным положением.

Как известно, директор НАП, старший специалист агентства подотдела предоставления информации Дануте Пауленене, советник отдела по превенции нарушений, управления рисками и администрирования Нериюс Наварскас и советник Вильнюсского отдела администрирования помощи Юозас Драздас были специальными свидетелями по делу о возможно совершенной преступной деятельности.

Специальные свидетели - это люди, о которых известно, что они совершили преступление, но нет достаточных доказательств их вины, чтобы предъявить им обвинения.

Согласно документу СРФП, работники НАП могли незаконно передавать конфиденциальную информацию третьим лицам. По сведениям DELFI, эти третьи лица связаны с компанией заместителя председателя Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Викторасом Ринкявичюсом Biržų žemtiekimas, которую сейчас возглавляет бывший глава НАП Саулюс Силицкас.

Силицкас также является специальным свидетелем по этому делу и неофициально его называют центральной фигурой расследования по делу, связанному с попыткой присвоения помощи ЕС и бюджета ЛР на сумму около 4 млн. евро. Его даже называют посредником, который на самом деле возглавляет НП вместо реального главы Беронтаса.

Но самое интересное, что НАП заключило с Biržų žemtiekimas соглашение о предоставлении информации, которое сотрудники службы считают незаконным. Это соглашение было заключено в марте 2015 г., его подписал заместитель главы ЛСКЗ Рамунаса Карбаускиса Ринкявичюс. Тогда он был гендиректором компании.

Согласно соглашению, НАП и Biržų žemtiekimas будут обмениваться информацией о полученных получателями помощи выплатах/помощи или о тех выплатах/помощи, которую можно получить и о планируемых/фактических датах выплат за сельскохозяйственную землю и другие земли, за исключением лесов.

Директор НАП Беронтас не скрывает, что с Biržų žemtiekimas было подписано соглашение и обменивались информацией. Он уверяет, что в этом нет ничего противозаконного и это не единственный подобный случай. Правда, Беронтас сказал, что информация предоставлялась только тогда, когда Biržų žemtiekimas предоставлял соответствующее решение получателя выплат или помощи. Якобы без согласия эти данные не предоставлялись.

Министр Маркаускас не мог ответить на вопрос, что будет предпринято по этому вопросу. "Что касается специалистов НАП, то служебную проверку должен провести глава НАП", - сказал министр.

Маркаускас сказал, что спрашивал у директора СРФП Кястутиса Юцявичюса, что ему делать, отстранять ли Беронтаса или просить его самого это сделать, но Юцявичюс обещал посоветоваться и информировать его. За советом обратились к главе Департамента права Минсельхоза Аудрюсу Бурлеге.

Бурлега сказал DELFI, что, по его мнению, статус специального свидетеля - недостаточное основание для отстранения с поста. ,"В том документе нет ничего нового за исключением того, что и без того было публично известно", - сказал он.

СРФП проводит масштабное расследование по делу о попытке присвоения европейской помощи и помощи из бюджета Литвы. По имеющимся данным, лица, объединившиеся в группу, занимались преступной деятельностью и пользовались зарегистрированными в странах Балтии компаниями: Italtools, Loritex, PGD, P-System, Žagarės inžinerija, Rorio statyba, Rovaltra, Biržų žemtiekimas, SV technika.

Особое внимание СМИ привлекла компания Biržų žemtiekimas, которую возглавляет бывший глава НАП Силицкас и которое отчасти принадлежит заместителю главы ЛСКЗ, депутату Ринкявичюсу.