Несправедливость: почему большинство родителей получит меньшие пенсии

Все приходящие к власти хотя бы на словах призывали жителей работать, платить налоги и обеспечить себе социальные гарантии. Однако в течение многих лет действовал порядок, из-за которого в выигрыше останутся те, кто не работал и налоги не платил.

Получив письма из "Содры" о накопившемся стаже до 2016 г., некоторые жители удивились: в определенные годы их стаж был недостаточным, поскольку они находились в отпуске по уходу за детьми.

Выясняется, что пострадать могли многие отцы и матери, которые уходили в отпуск по уходу за детьми и получали выплаты с 2000 и по 2017 г.

Точнее все, чья тогдашняя официальная зарплата была как меньше минимума (380 евро), так и больше – например, составляла 949 евро в месяц.

Как известно, выплаты по уходу за ребенком получают два года, в первый 70%, а во второй – 40% зарплаты.

40% от 949 евро - это меньше 380 евро. Год стажа получается только если минимальную зарплату человек получает в течение 12 месяцев.

Если перед тем, как человек вышел в отпуск по уходу за ребенком, он был безработным, школьником или студентом, то на время отпуска его страхует государство. Значит они получают необходимый пенсионный стаж. Иначе обстоят дела с теми, кто платил налоги и работал.

По подсчетам "Содры", человек, который 30 лет работал за минимум, получит пенсию в размере 189 евро.

Если за это время ему не хватит 1 года стажа, поскольку он воспитывал ребенка, его пенсия будет на 7,3 евро меньше, а если двух лет – на 12,6 евро меньше. Еще больше потеряют те, кто получал больше минимума, но не набрал 30 лет стажа.

Несложно подсчитать, что такой человек, выйдя на пенсию, только за 2 года лишится 175,2 евро (7,3 евро x 24 мес.). Для сравнения, сжигание останков в Кедайняйском крематории стоит не меньше 157,5 евро.

Представитель "Содры" Ритас Сталнёнис пояснил, что размер пенсии зависит не только от накопленного стажа, но и от доходов. В конкретном случае размер пенсии при стаже 30 и 29 или 28 лет будет немного отличаться, но разница будет похожей – 3,5-7%.

"Мы хотим напомнить, что во время второго года отпуска по уходу за ребенком разрешается работать и получать доходы, а с 2017 г. родители, месячные доходы которых меньше минимума, дополнительно страхуются за счет государства до годового стажа.

Ведутся также дискуссии, как решить вопрос родителей, попавших в такую ситуацию до 2017 года", – сказал он, но не смог назвать, сколько таких людей может быть.

Профессор Вильнюсского университета Теодорас Медайскис предложил править этот недостаток системы социального страхования.

"Быть может, есть смысл править, чтобы сравнять стаж за время присмотра за детьми. Ну, хотя бы, чтобы люди, которые работали и платили налоги, получили такой же стаж, какой получили те, кого страховало государство. Тем более, что такой порядок вступил в силу с 2017 г.", – сказал профессор.

По его мнению, новый порядок мог бы действовать и задним числом.

"Так тешили бы проблему и в будущем не возникло бы вопроса о справедливости порядка. Лучше позже, чем никогда", – ответил он на вопрос, почему до этого власть не замечала порочности такого порядка.