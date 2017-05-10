Несчастье в спортклубе: окно было открыто без разрешения

9 мая из окна спортклуба выпал двухлетний ребенок. Выясняется, что окно, через которое выпал малыш, кто-то открыл без разрешения. В клубе действует система вентиляции, поэтому следователи должны выяснить, кто открыл окно. Окно оборудовано в соответствии с требованиями безопасности - с ограждением, но ребенок его преодолел.

К счастью, малыш жив, а администрация спортклуба обещает предоставить все необходимое для лечения.

По словам главы ЗАО Good life fitness Мантаса Бальчюкинаса, спортклуб в Пилайте небольшой, поэтому люди тесно общаются.

"Этот несчастный случай - большая боль для всех нас. Жаль, что в этой ситуации сложно найти виновного. Спортклуб и вся наша команда обеспечивают безопасность общины, а наши члены заботятся о своем здоровье и о здоровье членов своей семьи, приезжая в спортклуб с детьми", - сожалел руководитель спортклуба.

Здесь поощряют детские занятия спортом, поэтому появление детей никого не возмущает - напротив. Руководство клуба договорилось с родителями, что дети могут заниматься во время специальных тренировок с участием родителей и детей, но за детьми присматривают сами родители. В данном случае представители спортклуба поехали в больницу вместе с родителями пострадавшего, когда выяснилось, что жизни ребенка опасность не грозит, они стали выяснять обстоятельства происшествия.

Тогда и стало известно, что окна в клубе не должны открывать. Когда окна открываешь, подход к ним защищает специальная решетка. малыш каким-то образом преодолел это препятствие.

"Это чудо, что малыш остался жив. мы благодарим всех врачей Сантаришкской клиники, которые позаботились о ребенке. Сейчас он идет на поправку", - сказала представитель клуба Любовь Зайцева.