Неринга без электричества: шумят генераторы, не работают банкоматы

Безлюдные улицы, гул генераторов, мечущиеся около закрытых ведомств и не работающих кафе приезжие - такая картина предстала перед нами в Неринге.

Правда, администрация мэрии, КПП Алкснине, полиция, Служба скорой помощи, крупнейший ТЦ в Ниде, несколько кафе и ЗАО Neringos vanduo без электричества не остались, для них его вырабатывают генераторы.

"Как живем без электричества? Оно у нас есть!" – махнул рукой в сторону гудящего генератора местный рыбак. Однако студенты из Каунаса подошли к банкомату и опешили.

"Мы знали, что электричества не будет, но не подумали, что не будут работать банкоматы", - сказал один из них.

Однако они отправились к ТЦ, в здании которого банкомат все же работал. В это здание электричество подавал огромный генератор.

Жители Неринги не жалуются: "Мы привыкли к тому, что как минимум раз в год электричество выключают. Хорошо, если на один день, вечером ведь снова включат. Даже морозильные камеры не разморозятся. Это все равно лучше, чем авария, когда остаешься без света не полдня, а несколько дней".

Но отключенное электричество - только полбеды.

Из-за отключения электроэнергии жители Прейлы, Пярвалки и Юодкранте остались без воды. В Ниде у жителей хотя бы есть холодная вода.

Не работают детские сады.К счастью, у школьников сейчас каникулы.

Мэр Неринги Дарюс Ясайтис сказал, что всех жителей Неринги о ремонте линии уведомили за 2-3 недели.

"Община прекрасно понимает, что ремонтировать линию необходимо. Вопрос, как отключение электричества будут интерпретировать наши российские соседи? Ведь через нас электричество получают и населенные пункты косы, находящиеся на территории РФ", - сказал мэр.

Электричество в Неринге будут отключать два дня - 13 и 14 апреля с 7.30 до 19 ч., поскольку ведется ремонт линии над Куршским заливом. В этом месте провода повредили суда, которые проходили в неположенном месте.