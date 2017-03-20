Неравенство доходов тормозит основной двигатель экономики

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ru.DELFI.lt
понедельник, 20 марта 2017 г. 08:41
Пока доходы одних жителей Литвы растут, и они могут себе позволить больше, для других новые цены становятся не по карману, они вынуждены ограничивать себя.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

"Мы знаем, что потребление способствует росту экономики и, по крайней мере сегодня, это в Литве основной двигатель экономики. Но слишком большое неравенство может отрицательно сказаться на потреблении. Если большая часть людей не может себе позволить необходимые товары и услуги, или они для них становятся слишком дорогими, автоматически им приходится снижать потребление", – сказал DELFI служащий представительства ЕК в Литве Марюс Ващега.

Он также обсудил мрачный отчет ЕК о Литве, в котором предлагают повысить некоторые налоги. Однако собеседник сказал, что он - оптимист, и поделился идеями о том, как жители Литвы могут улучшить благосостояние в своем окружении.

– Экономист Раймондас Куодис сказал, что в Литве состояние социального капитала катастрофическое. Как он, так и социолог Богуславас Гружевскис утверждают, что до сих пор социальная политика в Литве не была действенной. Согласны ли вы с этим?

– (...) Мы видим, что несмотря на то, что макроэкономические показатели довольно неплохие, рост наблюдается уже не один год, но в сфере социальных показателей мы не блещем.

Это две составные части, которые мы видим. Одна - риск нищеты и социального разобщения – сколько людей здесь. Вторая - уровень неравенства. Связав эти вещи (экономическую и социальную политику), видим, что макроэкономические показатели ощущают далеко не все жители Литвы.

– Вы сказали, что не все ощущают рост экономики. В публичном пространстве можно найти такие мнения: не знаю, у кого растет зарплата, но у меня не растет или экономика постоянно растет, но я этого не чувствую. Что вы ответили бы таким людям?

– Здесь не нужны никакие экономические доказательства, эти люди все пропускают через себя. Наверное все мы хотим и надеемся, что все это в будущем будут решать. У нас еще не было возможности тщательно рассмотреть отчет ЕК, к примеру, повышение минималки, которое, по нашему мнению, довольно неплохой способ, через который люди должны ощутить улучшение.

Вопрос в том, может ли только это помочь людям, чтобы все ощутили рост экономики. Если взглянуть на рост зарплат, средний в 2016 году был почти 8%, можно увидеть, что в некоторых секторах он был намного больше. К примеру, в сфере информационных технологий, где работают 2% всех работников, но там зарплаты сегодня и без того в два раза выше, чем по стране. Это хорошо, но надо понять, что это касается лишь 2% всех работников в Литве.

– Сейчас констатируют, что в Литве огромное неравенство доходов и имущества. Можно ли назвать причины этого?

– В Литве уровень занятости довольно высок, но мы все еще замечаем, что есть большая разница между занятостью работников низкой и высокой квалификации.Занятость в группе низкой квалификации не столь высока. Так эти люди остаются за чертой, им сложнее найти работу, автоматически у них более низкие доходы, поскольку сеть социальной безопасности не обеспечивает высокий уровень жизни.

Вторая причина неравенства - большая разница в зарплатах. Так же люди с небольшими доходами платят большие налоги.

Последний важный аспект – социальная система не обеспечивает достаточный уровень доходов определенным группам. Нищета и социальная разобщенность больше всего касаются пожилых людей, безработных. Кроме того, она больше касается женщин, а не мужчин. А также - инвалидов, что показывает, что их интеграция на рынке недостаточная.

– В отчете ЕК Литве рекомендуют повысить налоги на недвижимость, охрану природы. Вы одобряете это предложение?

– Вопрос налогов каждая страна решает сама. Мы можем советовать, направлять, показывать, какой путь лучше, по нашему мнению.

Мы видим, что налоги на окружающую среду составляют 1,7% ВВП, а средний показатель в ЕС – 2,5%. Есть потенциал. Мы также видим, что налог на недвижимость в Литве составляет 0,3% ВВП, а в ЕС средний показатель 1,6%. Налога на автомобили в Литве нет.

Быть может, сначала надо подумать о масштабах "тени", поскольку когда мы говорим о неравенстве, социальной разобщенности, нам нужны средства бюджета. Как их получить? Во-первых, делая эффективными имеющиеся налоги. В Литве не получают около 36% НДС. Уровень "теневой" экономики составляет от 15% до 26%.

Второй путь – решение вопроса неэффективной траты средств. К примеру, экономическое последствие сокращение числа жителей – общественная инфраструктура слишком велика.

Третий путь – пересмотр налогов, но какие больше всего подходят - это политический вопрос. Мы также должны понять, что бюджет Литвы очень мал. Если мы хотим, чтобы государство могло выполнять свои функции, ему нужен бюджет.

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