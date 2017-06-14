Непредвиденные последствия перемен: что ждет тех, кто зарабатывает меньше всего

После введения минимального содровского взноса работодатели будут платить в "Содру" за любую зарплату ниже 380 евро одинаковые взносы - 87 евро.

Советник министра социальной защиты и труда Ромас Лазутка сказал, что после таких перемен исчезнет необходимость прятать реальные доходы. Однако президент Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас предупредил, что это предложение будет иметь и непредвиденные отрицательные последствия.

В представленных правительством налоговых переменах предлагают установить минимальный взнос в "Содру".

Также предлагают ввести необлагаемый содровскими налогами минимум в размере 100 евро для тех, кто получает зарплату меньше минимальной (380 евро).

Тем, кто зарабатывает от 380 до 480 евро этот минимум будут считать по формуле: 100 – (зарплата - минимальная зарплата).

Утверждают, что это поможет вывести из "тени" часть доходов и увеличатся социальные гарантии людей.

Кроме того, правительство указывает, что необлагаемый налогами минимум (ННМ) предлагают приравнять страхуемым доходам, поэтому выплаты после применения ННМ не снизятся.

В настоящее время, к примеру, человек, работающий на полставки от при минимальной зарплате получает "на бумаге" 190 евро, или 172,90 евро – "на руки" (без содровских налогов). Подоходный налог из-за применения ННМ такой работник не платит.

Работодатель за него платит 58,86 евро, а общая стоимость такого рабочего места составляет 249,24 евро.

После предлагаемых перемен зарплата такого человека "на руки" увеличится на 9 евро, и составит 181,9 евро.

Он по-прежнему не будет платить подоходный налог, но из-за необлагаемого содровского минимума уменьшатся его взносы в "Содру" – их будут считать не со 190, а с 90 евро.

За здравоохранение получающий 190 евро "на бумаге" будет платить 5,4 евро (6 на 6 евро меньше), а на пенсионное и социальное страхование 2,7 евро (на 3 евро меньше). Отсюда повышение зарплаты "на руки" на 9 евро.

Между тем взносы работодателя с зарплаты такого работника в "Содру" из-за введения минимального взноса увеличатся на 27,88 евро до 86,74 евро.

Эти взносы будут считать так: 30,98% от 280 евро (минус 100 евро). Это будут платить все работодатели, которые платят работникам зарплату меньше минимальной

Единственное исключение – если работник работает еще на одной работе, где ему платят как минимум минимальную зарплату.

Значит, после перемен за полставки придется платить на 27,88 евро налогов больше, общая стоимость такого рабочего места составит 277,12 евро.

Также увеличится общая сумма уплаченных работником и работодателем налогов – на 18,88 евро (всего 95,22 евро).

По данным "Содры", в апреле 2017 года в Литве было 247 000 человек, получавших меньше 380 евро в месяц

Лазутка сказал DELFI, что пока еще не решен вопрос взносов в "Содру" людей, которые меньше, чем за минимум работают в нескольких местах.

"Наверное, нужно делать, как с декалрацией налогов, т.е. согласовать все в конце года, а потом вернуть переплату, если она появится", – сказал он.

Профессор пояснил, что цель введения минимальных взносов в "Содру" - застраховать работника.

"Это особенно важно в вопросе накопления пенсионного стажа, поскольку те, кто получает меньше минимума, не получает необходимый стаж за год", – сказал Лазутка.

Шиленас сказал, что ряд исследований ЛИСР показал, что люди уходят в "тень" на рынке труда из-за слишком высоких налогов.

"Поэтому, я не думаю, что после повышения налогов, они выйдут из "тени", – сказал он DELFI.

"Одни люди работают полностью нелегально, без договора, а другие – на полставки. Есть возможность, что последние начнут работать нелегально, без договора. Такую опасность нужно адекватно оценить", – предупредил он.

Он заметил, что сейчас пытаются сделать непривлекательными трудовые договоры на полставки.

"По такой логике можно обложить минимум большими налогами и сказать, что все люди начнут получать больше, чего на самом деле не будет", – сказал собеседник.

"Часть работников перейдет на полную ставку, часть начнет работать нелегально, а часть таких рабочих мест со временем исчезнет. Хуже всего будет, если такие рабочие места исчезнут.

Поскольку сейчас они, пусть и нелегально, но все же создают какой-то ВВП. Его не учитывают, но работники что-то зарабатывают", – прогнозировал он результат перемен.