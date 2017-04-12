Неожиданная развязка дела о похищении 200 000 евро из банкоматов банка SEB

Известное дело, в котором работников охранной компании G4S Lietuva обвиняли в похищении 200 000 евро из банкоматов банка SEB, имело неожиданный исход.

Вильнюсский участковый суд во вторник, 11 апреля, объявил, что оправдывает обвиняемых в похищении чужого имущества в крупных размера, поскольку не доказана их вина.

Оправдательный приговор услышали Андрей Дащенко, Марк Бориснев, Максим Ханин, Рокас Сабяцкас, Паулюс Мацюлявичюс и Томас Юрявичюс.

Судья Нийоле Жимкене также решила отменить назначенные подозреваемым меры пресечения, а иск банка SEB в связи с нанесение ущерба был отклонен.

Поскольку дело рассматривали на закрытых заседаниях мотивы решения не разглашаются, их могут узнать только оправданные и прокуроры.

Оправдательный приговор пока не вступил в силу – его можно обжаловать в Вильнюсском окружном суде. После вынесения оправдательного приговора оправданные сфотографировались у здания суда.

Адвокат Дащенко Далюс Борейка сказал, что в оправдательном приговоре суд указал, что в деле недостаточно доказательств того, что обвиняемые были на месте преступления, и это существенное обстоятельство, установленное благодаря данным телефонных разговоров.

Суд отметил, что общение между подозреваемыми само по себе неподозрительно, а обвинения прокуроров в том, что в неустановленное время один из обвиняемых сделал дубликат ключа от помещения банкомата банка SEB ничем не подтверждено (дубликат не был найден, о нем не свидетельствовал ни один из подозреваемых).

Кражи из банкоматов SEB были осуществлены трижды, в общей сложности похищено почти 208 000 евро.

Преступление было совершено в Вильнюсе – в августе 2010 г. на ул. Гедвиджю, в ноябре 2010 г. на Неменчинском шоссе и в сентябре 2011 г. на ул. Антакальнё.