Немецкие военные примут участие в учениях на территории Литвы

Германия через месяц готовится направить в Литву танки, БТР и сотни военных для создания батальона НАТО, в котором также будут служить военные Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Норвегии. Во время учений на юго-востоке Германии военные механизированного пехотного батальона какой не было со времен холодной войны, пишет LRT.lt.

Немецкие танки и БТР через несколько недель двинутся на Восток – на миссию НАТО, какую Альянс еще ни разу не практиковал после холодной войны. Цель – не продемонстрировать союзникам, что если надо, их защитят, а показать России, что лучше воздержаться от нападения.

"Мы должны перейти от заверений союзников, их успокаивания, к отпугиванию России от агрессии. А это значит, что нужны мощности, которые будут смотреться серьезно, надо демонстрировать эти мощности", – сказал американский генерал Бен Ходжес, командующий сухопутными силами в Европе.

И демонстрирует. На полигоне недалеко от Нюрнберга – не просто учения, а проверка подготовки военных к интенсивной борьбе разных сил. Иными словами, к настоящей современной войне.

В Литву 122 пехотный батальон привезет артиллерию, ПРО средней дальности, 20 БТР и 6 танков. Всего в Руклу направятся около 200 автомобилей и 120 контейнеров с амуницией. Батальон возглавит полковник, который начал службу в Бундесвере после холодной войны.

"В Литве мы продемонстрируем свою отдачу, знак солидарности с НАТО", – сказал полковник-лейтенант Христоф Хубер.

Министры стран Балтии договорились о возможности принять батальоны НАТО. В Литве такой батальон возглавят немцы, в Латвии - канадцы, а в Эстонии - британцы.

НАТО всеми силами пытается объяснить России, что хочет минимального напряжения и ведет себя взвешенно и ответственно, поскольку не хочет новой холодной войны.

"Крепкая оборона, надежное отпугивание - это наилучший способ для пресечения конфликта, а не его провоцирования. Итак, мы приспособились, ответили на усиленное военное присутствие у границ НАТО", – сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

300 военных этого батальона составят ось батальона – всего в нем будет около 1000 военных. Других пришлют страны, использующие похожее вооружение.

"За шесть месяцев моего командования батальоном в Литве будут организованы учения с военными из Нидерландов, Бельгии и Норвегии. все это – вместе с литовскими партнерами. В эти шесть месяцев ждет интересная программа", – сказал Хубер.

Но отпугивание будет недейственным, пока Москва не увидит политическую волю. А опросы в Германии показали, что не хватает политической воли защищать страны Балтии.

И в год выбора это может учесть Бундестаг, который командует армией и должен утвердить, когда и как эти силы могут демонстрировать свою мощь.