Некоторые компании в Литве платят работникам очень небольшие зарплаты

Компания Girios takas в январе платила своим 4 работникам среднюю зарплату в размере 2,32 евро "на бумаге". По программе повышения экономической ценности литовских лесов ей выделили 173 000 евро из помощи ЕС на приобретение дорогой техники. Кроме того, она выиграла конкурс и с 2011 по 2016 г. подписала с различными лесничествами соглашения на сумму почти 1 млн. евро.

На вопрос почему работникам платят такие небольшие зарплаты, директор компании Аудрюс Радвилавичюс сказал, что вопрос надо задавать не ему, а прежнему директору:

"В январе зарплаты еще... Представьте, в лесах у нас другие работы. Второй момент, техника, которой люди управляют по бизнес-удостоверениям. Их нанимают на других юридических основаниях. Они получают не зарплаты, а деньги за оказание услуг.

По договору их не оформляют. Они граждане Латвии, работают по латвийским документам, которые соответствуют индивидуальной деятельности. Мы покупаем у них услугу управления техникой. Другие работники нам не нужны. Эти остались с давних пор, их уволят".

По данным реестра, единственный акционер Girios takаs Елена Неверовская, которая декларировала место жительства в России.

Действующая с 1996 г. каунасская религиозная община Сознания Кришны трудоустроила 15 человек, средняя их зарплата также составляет 2,32 евро.

Телефон директора компании был выключен. Журналистам удалось связаться с другим представителем компании, который сказал, чтобы звонили президенту, когда он вернется.

По данным ГНИ, за 2015 год компания получила 1808 евро помощи, переведенной жителями.

Компания Antinas в январе также платила своим 20 работникам среднюю зарплату в 2,32 евро. Правда в интернете есть объявление о том, что компания ищет работников и предлагает зарплату в размере 800 евро "на бумаге".

Директор "Содры" Миндаугас Синкявичюс сказал DELFI, что в определенном смысле люди, получающие такие зарплаты, живут за счет "Содры".

"Несмотря на то, что официально платят зарплату в размере нескольких или нескольких десятков евро, они все равно могут пользоваться услугами здравоохранения, могут претендовать на оплату больничного и т.д.".

Директор "Содры" считает, что огласка средних зарплат - на пользу как работникам, так и бизнесу.

Иного мнения придерживается гендиректор Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас. На конференции DELFI он сказал, что это вряд ли принесет пользу.

"Может, хорошо посмотреть, почему зарплаты такие или иные, может, там нелегальные зарплаты, но то, что сделали сейчас – вы убедитесь, никакой пользы не принесет, это только внесение раздора", – сказал он.

По словам директора, ловушку маленьких зарплат можно решать только если больше вовлечь самих работников и объяснять, что не руководитель платит им зарплаты, а все они участвуют в процессе, результат которого - фонд заработной платы.

Однако представитель Литовской конфедерации промышленников Дайва Римашаускайте сказала, что ЛКП положительно оценивает решение предать огласке средние зарплаты.

"Для всех легальных компаний, действующих по закону, порядок предания зарплат огласке не доставит проблем. ЛКП с самого начала поддерживала это предложение и считала, что это один из способов снизить выплату зарплат в "конвертах". Такой порядок не доставляет дополнительных хлопот, поскольку в любом случае информацию о зарплатах предоставляют "Содре", – сказала она.

Римашаускайте сказала, что в будущем этот порядок подействует и на конкурсы государственных закупок:

"Сейчас компании часто сталкиваются с ситуацией, когда такие конкурсы выигрывают компании, предложившие наименьшую цену, но зарплаты, которые они платят, ниже зарплат в других компаниях региона".