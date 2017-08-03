Недовольным обычной пенсией предлагают "президентскую"

"Литовская почта" передала тысячам жителей, получающим небольшие зарплаты, информацию "Содры" о том, какие пенсии их ждут в будущем. Однако работники почты предлагают клиентам выход – выиграть "президентскую" пенсию, предлагаемую частной компанией.

Такое предложение недавно получила и читательница портала DELFI Ингрида. Она была удивлена, что этом занимается госкомпания и предупреждает других:

"Я пошла на почту, чтобы заплатить за квартиру, почтальон передала мне лист бумаги, на котором сообщалось, что можно выиграть в лотерею президентскую пенсию по 2500 евро в месяц. Нужно лишь заполнить анкету. На вопрос, кто организует лотерею, почтальон ответила, что в рекламе все есть - есть адрес сайта.

Когда заходишь на сайт, видишь ту же анкету. Никакой информации об организаторе там нет. Тогда на листе я нашла маленькими буквами - ЗАО Apresa. Зашла на их сайт и поняла, что эта компания занимается сбором данных о клиентах, потом, пользуясь этими данными, людям рассылают предложения купить различные товары. Почему государственная компания "Литовская почта" раздает людям эти анкеты? Пенсию, скорее всего, никто не получит, просто дурачат людей, чтобы получить их персональные данные".

В рекламе сказано, что "президентскую" пенсию победитель будет получать в течение года, каждый месяц. На участие в игре претендуют все, кто заполнит анкету, указав персональные данные.

Кстати, в Литве нет президентской пенсии. Бывшие руководители страны получают ренту, равную половине прежней зарплаты, сейчас это 3588,75 евро.

Представитель "Литовской почты" (в функции госкомпании входит не только доставка почты, но и пенсий) Томас Башаровас сказал:

"Литовская почта" предоставляет не только почтовые услуги, но и финансовые, логистические услуги, а также другие услуги, в их числе и распространение рекламы, брошюр и другой рекламной информации. Сейчас почта распространяет листовки-анкеты игры компании Arpresa. Стоит отметить что работники почты не призывают клиентов участвовать в игре. Просто у кассы, когда клиент получает услугу, ему выдают листовку-анкету, человек сам решает, что с ней делать".

По его словам, за содержание рекламы отвечает заказчик. Эти листовки будут распространять до 6 августа.

На вопрос, законная ли реклама с "президентской пенсией", представитель Антимонопольной службы Дите Анилёнене ответила:

"Рекламодатели, выпуская рекламу, во всех случаях обязаны предоставлять клиентам верную, исчерпывающую информацию об условиях игры, объявлении победителя и вручении приза. В указанно случае нет оснований полагать, что реклама неверная, поскольку игра еще не завершилась.

Значит, пока нет оснований полагать, что приз не будет вручен победителю.

Перед тем как принять решение, участвовать в игре или нет, потребители должны внимательно оценить условия игры (...), а также не забывать, что в основе игры лежат риск и фактор случая. Поэтому сам факт, что ты принимаешь участие в игре, не означает, что ты станешь победителем".



Директор Arpresa Юозас Мачис сказал, что компания уже много лет осуществляет программу Didysis žaidimas.

"В ходе осуществления проекта иногда проводят кампании по привлечению новых клиентов, одна из них "президентская пенсия", сейчас рекламу распространяют через "Литовскую почту", – сказал он.

По его словам, кто получит большой приз (30 000 евро), выяснится 18 декабря.

"Эта пенсия не тождественна президентской ренте. По закону, рента называется рентой президента, а не президентской, кроме того, в рамках проекта никто не утверждает, что эта пенсия равна ренте президента. Надо отметить, что президент - это не только глава страны, президентами называют глав компаний, ассоциаций или ведомств.

Стоит отметить, что в рекламе сказано, что такую пенсию получит только один из участников игры", – сказал Мачис.