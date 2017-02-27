Неделя была спокойной для истребителей миссии Балтийского воздушного патруля НАТО

 (6)
BNS
понедельник, 27 февраля 2017 г. 18:13
Минувшая неделя была спокойной для истребителей, выполняющих миссию Балтийского воздушного патруля НАТО.

Самолетам НАТО не пришлось подниматься в небо для сопровождения российских военных самолетов, следовавших в международном воздушном пространстве, сообщило министерство обороны Литвы.

Обычно натовские истребители сопровождают российские военные борта, летящие между Калининградской областью и остальной частью России, несколько раз в неделю.

Миссия Балтийского воздушного патруля НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Неделя была спокойной для истребителей миссии Балтийского воздушного патруля НАТО (6)

Неделя была спокойной для истребителей миссии Балтийского воздушного патруля НАТО
Минувшая неделя была спокойной для истребителей, выполняющих миссию Балтийского воздушного патруля НАТО.

В правительстве Литвы планируется сократить около 20% должностей (6)

В правительстве Литвы планируется сократить около 20% должностей
В литовском правительстве планируется сократить почти одну пятую должностей.

План правительства: новый налог солидарности (18)

Saulius Skvernelis
Правительство Литвы намерено оценить целесообразность введения налога солидарности на часть больших доходов, если результаты оценки будут положительными.

План правительства: в одном здании все министерства за исключением двух (15)

План правительства: в одном здании все министерства за исключением двух
Правительство Литвы не отказывается от планов в связи с переводом всех министерств в одно здание. В плане правительства сказано, что отдельно будут работать только Минобороны и МИД.

Глава Верховного суда Литвы призвал уйти в отставку коллегу из отдела уголовных дел

Глава Верховного суда Литвы призвал уйти в отставку коллегу из отдела уголовных дел
По мнению главы Верховного суда Литвы (ВСЛ) Римвидаса Норкуса, судья отдела уголовных дел Верховного суда Литвы Викторас Айдукас, опрошенный в качестве спецсвидетеля в расследовании Службы спецрасследований о торговле влиянием при рассмотрении в ВСЛ, должен уйти в отставку.
Facebook друзья
Rambler's Top100