Неделя была спокойной для истребителей миссии Балтийского воздушного патруля НАТО

Минувшая неделя была спокойной для истребителей, выполняющих миссию Балтийского воздушного патруля НАТО.

Самолетам НАТО не пришлось подниматься в небо для сопровождения российских военных самолетов, следовавших в международном воздушном пространстве, сообщило министерство обороны Литвы.

Обычно натовские истребители сопровождают российские военные борта, летящие между Калининградской областью и остальной частью России, несколько раз в неделю.

Миссия Балтийского воздушного патруля НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.