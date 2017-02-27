Неделя была спокойной для истребителей миссии Балтийского воздушного патруля НАТО

Минувшая неделя была спокойной для истребителей, выполняющих миссию Балтийского воздушного патруля НАТО.
Самолетам НАТО не пришлось подниматься в небо для сопровождения российских военных самолетов, следовавших в международном воздушном пространстве, сообщило министерство обороны Литвы.
Обычно натовские истребители сопровождают российские военные борта, летящие между Калининградской областью и остальной частью России, несколько раз в неделю.
Миссия Балтийского воздушного патруля НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.