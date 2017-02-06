Не все жители Литвы обрадуются, увидев свою пенсию

По данным Фонда социального страхования, в прошлом году, как и прежде, во всей Литве каждый четвертый работник, достигший пенсионного возраста не имеет необходимого 30-летнего стажа.

Больше всего таких работников (почти 51%) было в районной мэрии Скупдаса. В мэрии Неринги все жители, которые в прошлом году подали заявки на получение пенсий, имели необходимый стаж. Вообще в городах необходимый стаж был у большего числа работников, в районах, особенно приграничных, этот процент намного меньше.

В прошлом году средняя пенсия, назначенная лицам без необходимого стажа (т.е. проработавших больше 15, но меньше 30 лет), составляла 143 евро. У тех, у кого был необходимый стаж – почти 280 евро.

Правда, если человек 30 лет официально получал только минимум, то, по примерным подсчетам, его пенсия будет около 132 евро. Это немногим больше, чем платят тем, кто почти не работал или получал очень маленькую официальную зарплату.

Экономист Раймондас Куодис признал, что немалая часть жителей, так называемое "гарюнайское поколение" которое в течение долгого времени не участвовало в системе социального страхования, "не получит приличную пенсию".

"Трудовой стаж или стаж социального страхования - это пережиток закрытой советской системы. Особенно, если иметь в виду такую большую эмиграцию, реэмиграцию, "уберизацию" рабочих мест.

Я неоднократно предлагал отказаться от подсчета стажа. В моем плане пенсионной реформы предлагается считать не стаж, а евро. Тогда всем будет понятнее – выплаты из "Содры" и другие выплаты, будут зависеть от уплаченной суммы налогов. Иными словами, принцип будет одинаковым для всех - сколько принес, столько можешь взять", – сказал DELFI экономист.

По его словам, после перехода к новой модели не останется проблемы пенсионного возраста – уйти на пенсию и вернуться на рынок труда можно будет в любое время, не будет стимула раньше покидать рынок, как это наблюдается сейчас.

Куодис убежден, что нынешняя система не привлекает к участию в ней. Особенно это касается тех, кто долго в ней не участвовал или работал "со стороны". К примеру, это касается тех, кто работал по патенту или журналистам и другим авторам, чьи гонорары в течение долгого времени не облагались содровскими налогами.

"Но эти группы когда-то придут с "протянутой рукой", что показал Союз журналистов в 2010 г., когда в парламенте даже создали рабочую группу "для решения проблемы их социальной незащищенности", конечно, за счет тех, кто делал взносы в "Содру".

Естественно, что после перехода к личным счетам часть жителей не наберет необходимую сумму в евро, но будет понятно, почему. Таким людям, как и сейчас, из госбюджета платили бы базовую пенсию (или) пенсию-пособие", – сказал экономист.

Советник министра социальной защиты и труда Ромас Лазутка сказал, что пенсии по старости - это система солидарности трудящихся и система солидарности застрахованных граждан.

"Логично, что нужна взаимоответственность, т.е. надо платить взносы в течение определенного времени. В Литве это – 15 лет, что соответствует международным нормам. Может возникнуть вопрос, почему не то же самое получается, если уплатить большую сумму за короткое время или платить не меньше установленного минимального стажа?

Разница есть, поскольку система основана на солидарности поколений – нынешние пенсионеры не могут ждать, пока кто-то заплатит налоги через 5, 10 или 30 лет. Кредитование - не выход, ведь если трудоспособный человек сейчас не платит налоги, нет гарантий, что он будет платить их позже. Для постоянного финансирования пенсий, нужны постоянные потоки средств, значит поступления должны приходить постоянно, а не лишь бы когда", – сказал советник.

"Никакие частные пенсионные фонды нигде в мире не могут заменить пенсионную систему социального страхования и нигде в мире ее не заменили", – продолжил Лазутка.

Он обратил внимание на то, что те, кто не получил права на пенсию, могут получить пенсию-пособие, которую платят за счет налогоплательщиков.

"Значит даже того, кто совсем недолго платил налоги, не оставляют на произвол судьбы. Ему платят пенсию-пособие, а если у него нет членов семьи, которые получают хорошую зарплату, то предоставляют компенсацию за отопление", – сказал собеседник.