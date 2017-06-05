Не работают сайты правительства, министерств Литвы

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BNS
понедельник, 5 июня 2017 г. 11:10
Из-за перебоев в электроснабжении в понедельник не работают сайты правительства, министерств, электронных государственных услуг Литвы.
Vyriausybės rūmai
© DELFI / Kiril Čachovskij

Представитель компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) говорит, что неисправность возникла по причине изношенности электрокабелей. Глава Комитета по развитию информационного общества утверждает, что работа серверов комитета нарушилась после того, как пропало электричество в Центре данных Департамента статистики.

"Это соответственно сказалось на наших серверах, мы их клиенты (...), соответственно мы вынуждены перегрузить и переконфигурировать серверы. По нашим подсчетам, в течение трех часов - к 11 часам - предварительно связь будет восстановлена", - сказал директор Комитета по развитию информационного общества Рамунас Чяпайтис.

По его словам, сейчас выясняется, не утрачена ли в результате инцидента часть информации, хранившейся на серверах.

Между тем представитель ESO Мартинас Бурба сказал, что в понедельник утром из-за неполадок с электроснабжением в центре Вильнюса нарушена работа находящихся в центре города министерств и ведомств.

"Сегодня в 6 часов случилась неполадка на кабельных линиях, и перебои могли ощутить 600 клиентов. Энергоснабжение было восстановлено в 7.40", - сказал М. Бурба.

По его словам, причины неисправности - технические.

"Скорее всего, неисправные кабели были изношены, на этой неделе мы планируем привести их в порядок", - добавил представитель ESO.

BNS
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