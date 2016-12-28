Не получающие помощи жители медлят с заменой старых лифтов

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ru.DELFI.lt
среда, 28 декабря 2016 г. 08:37
Из 5000 старых лифтов меняют только 100 в год: жители медлят в надежде, что государство окажет помощь в финансировании этой процедуры, сказал президент Ассоциации лифтовых компаний Юлюс Казакявичюс. Лифты со временем изнашиваются, поэтому становятся небезопасными в эксплуатации, чаще ломаются, требуют больше внимания, отмечает собеседник в интервью LRT.lt.
© DELFI

По словам Казакявичюса, чаще всего поломки лифтов связаны с тем, что запчасти не отвечают нормам безопасности, установленным производителем или законодательными актами.

"У большей части подвижных деталей лифтов есть нормы износа, их надо своевременно менять или реставрировать", – сказал собеседник.

По словам собеседника, жители многоквартирных домов, лифты в которых находятся в аварийном состоянии, всегда согласны выделить средства на замену лифта, однако медлят, выясняют надежность информации – может лифт можно починить, отсрочить начало работ по замене.

"Жителям обидно, что пока государство не поддерживает замену лифтов (за исключением тех случаев, когда реализуют программу модернизации): ведь лифт меняют не только потому, что хотят, чтобы он реже выходил из строя, но и для того, чтобы он отвечал требованиям безопасности, нормам гигиены, потребностям инвалидов, которые за 25–40 лет эксплуатации лифтов изменились. Поэтому вопрос замены лифта часто решают вместе с вопросом модернизации.

Сейчас, когда государство меньше поддерживает модернизацию, снизился и процент модернизируемых домов (замена лифтов в ходе модернизации вообще практически остановилась).

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