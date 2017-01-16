"Не на зарплату": невидимая сторона жизни главы театра оперы и балета

Участок земли и дом в роскошном квартале Лауру, усадьба в Молетском районе на берегу озера, дорогая квартира, еще один участок земли за несколько сотен тысяч, дом в Каунасе – так живет семья главы Литовского театра оперы и балета (ЛТОБ) Гинтаутаса Кевишаса.

С течением времени Кевишас и его супруга, бывшая преподаватель Национальной школы искусств им. М.К.Чюрлениса Рутяле Кевишене, стали миллионерами.

Кевишас уверяет DELFI, что все источники приобретения имущества он декларировал, как того требует закон.

По сведениям DELFI, Кевишас - единственный госслужащий, живущий в квартале Лауру. По данным центра реестра, Кевишас с супругой купили этот участок в 2004 году. Дом был построен в 2009 году.

Но этот дом - не единственное имущество Кевишасов. Его супруге принадлежит усадьба в Молетском районе на берегу озера Бебрусай. Она была куплена в 2000 году. В декларации Кевишаса этого имущества нет, поэтому его стоимость неизвестна.

Кевишене является совладелицей этого участка в Молетском районе вместе с влиятельными людьми - предпринимателем миллионером Юозасом Магелинскасом (концерн Megrame), финансистом, бывшим депутатом Витаутасом Дуденасом и адвокатом Сигитасом Жидонисом и его супругой главой Науининкской поликлиники Вилией Жидонене.

Вся территория на берегу этого озера огорожена, ее охраняют собаки. Но по закону этого делать нельзя, поскольку за забором находится государственный лес. Сейчас госведомства расследуют эти нарушения.

Кроме того, Кевишас был щедрым в отношении сына Мартинаса, подарив ему в 2013 году дорогую квартиру в Фабийонишкес. Стоимость квартиры – 800 000 литов (почти 232 000 евро).

По сведениям DELFI, эта квартира с участком земли и немногочисленными соседями.

Кевишас рассказал СМИ, что в Каунасе у него есть родительский дом, в красивом месте, у реки, на ул. Ланкос. Он сказал, что после смерти родителей он отдал дом во владение племяннику.

"Там живет сын моего брата, я ему оставил дом", - сказал в сентябре 2016 года Кевишас.

В мае 2012 года за 252 054 литов (почти 73 000 евро) Кевишас купил участок земли у главы группы Lietuvos rytas Гедвидаса Вайнаускаса. Где находится этот участок, порталу выяснить не удалось.

Семья Кевишасов не только владеет недвижимостью, но и ювелирными изделиями, ценными бумагами и т.д. В 2008 году, когда Кевишас был кандидатом в парламент, он декларировал следующие источники доходов: продажа ценных бумаг, проценты от вкладов, зарплата, авторские гонорары из Vilniaus festivaliаi (ПУ учрежденное Кевишасом) и другие гонорары.

Кевишас рассказывал, что его отец был архитектором. Сам он всегда работал в государственных учреждениях. В 1988–2000 гг. был гендиректором Литовской национальной филармонии. В ноябре 2000 – июле 2001 г. был министром культуры. Был членом Движения либералов, членом Вильнюсского горсовета. ЛТОБ он возглавляет с 2002 года.

Его супруга преподавала в школе искусств, также некоторое время возглавляла компанию Riverside Music, сейчас эту компанию возглавляет сын Кевишасов. В 2011-2013 гг оборот компании был очень невелик – всего 5000 евро в год. В 2016 году Кевишас снова победил на конкурсе главы ЛТОБ, значит будет возглавлять театр еще 5 лет.

Самый большой скандал в карьере Кевишаса был связан с реконструкцией сцены театра и возможной растратой средств. Госконтроль выяснил, что были нарушены законы о госзакупках: за оборудование сцены заплатили больше, чем оговаривалось в договоре, дополнительно купили работы на сумму почти 13 млн. литов. Кевишас был в числе подозреваемых. Он получил взыскание – выговор. Расследование этого дела до сих пор не завершено. Все это произошло в то время, когда завершалось строительство дома Кевишасов в квартале Лауру - 2009 год. Зарплата Кевишаса тогда составляла 7000 литов в год.

В 2010 году он получил 600 000 литов дополнительного дохода по справке об индивидуальной деятельности от компании Riverside Music Limited. Эта компания с 2010 года предоставляет услуги по организации мероприятий. Акционер этой зарегистрированной на Кипре компании – сын Кевишаса. Глава ЛТОБ уверяет, что предоставлял услуги компании сына в свободное от работы время. Позже компания Riverside Music Limited стала выигрывать конкурсы госзакупок в ЛТОБ. При посредничестве этой компании организовывались выступления зарубежных исполнителей.

Некоторые закупки ЛТОБ расследует Служба госсзакупок.

На вопрос DELFI на какие деньги куплено все имущество, он сказал, что "не на зарплату". Все доходы он декларировал. "Меня много кто проверял: и налоговая, и все службы", - сказал он.