Названы самые спортивные страны ЕС

Испанские эксперты провели исследование и выяснили, граждане каких стран- членов ЕС имеют наибольшую физическую активность. Из 27 государств наиболее спортивными оказались жители Швеции, Финляндии и Дании.

Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Чехия и Кипр были помещены в промежуточные позиции, сообщает actualnews.org.

Сделанный учеными «срез» основывался на материалах соцопросов, инициированных Еврокомиссией, которые зафиксировали ответы более 27 тыс. граждан ЕС (кроме Хорватии), возрастом старше 15 лет.

Как показали результаты, средний уровень физической активности зафиксирован в Нидерландах, Германии, Великобритании, Австрии, Ирландии, на Мальте и в Словении, а также Бельгии и Люксембурге. Чуть ниже этого перечня в рейтинге разместились итальянцы, венгры, румыны, португальцы и поляки.

Меньше всех остальных спорту уделяют внимание в Греции и Болгарии.

Специалисты озвучили и причины данных различий – таковыми являются финансовое положение населения, уровень образованности граждан и их занятия «по жизни», то есть – профессия.