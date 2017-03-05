Назван средний размер пенсии в Литве, Латвии и Эстонии

Медленнее всего средний размер пенсии по возрасту среди стран Балтии рос в Латвии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Об этом сообщает rus.DELFI.lv со ссылкой на LETA.

В Латвии средний размер пенсии по возрасту в четвертом квартале 2016 года по сравнению с четвертым кварталом 2015 года вырос на 2,9%, в Литве — на 3,4%, а в Эстонии — на 5,3%.

По данным ЦСУ, средний размер пенсии по возрасту в четвертом квартале 2016 года в Литве — 255 евро, в Латвии составлял 301 евро, а в Эстонии — 390 евро.