Назван средний размер пенсии в Литве, Латвии и Эстонии

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 5 марта 2017 г. 17:45
Медленнее всего средний размер пенсии по возрасту среди стран Балтии рос в Латвии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Об этом сообщает rus.DELFI.lv со ссылкой на LETA.

В Латвии средний размер пенсии по возрасту в четвертом квартале 2016 года по сравнению с четвертым кварталом 2015 года вырос на 2,9%, в Литве — на 3,4%, а в Эстонии — на 5,3%.

По данным ЦСУ, средний размер пенсии по возрасту в четвертом квартале 2016 года в Литве — 255 евро, в Латвии составлял 301 евро, а в Эстонии — 390 евро.

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