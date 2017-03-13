Наводнение в Русне парализовало жизнь городка

На минувшей неделе в центре внимания оказалась Русне, жители которой протестовали из-за затопляемой ежегодно дороги Шилуте-Русне. Из-за таких сложных условий на острове непросто развивать сельское хозяйство, городок практически не получает инвестиций. Журналисты DELFI в выходные зафиксировали уникальные кадры в этом регионе. Предлагаем взглянуть на снимки и видеоматериалы.

Весной Неман разливается и около Русне выходит из берегов, затопляя не только поля, но и дороги, населенные пункты. На прошлой неделе жители Русне пикетировали у здания парламента и призывали позаботиться о безопасности жителей дельты Немана: оборудовать подъемную дорогу, соединяющую Русне и Шилуте, благодаря которой в город могла бы проехать скорая помощь, пожарные-спасатели или полиция. Такая дорога, по словам старосты Русне Дали Дробнене, очень облегчила бы жизнь жителей во время наводнения.

По ее словам, сейчас на участке дороги протяженностью 400 м уровень воды составляет 21 см. Затоплен и сам городок. Когда наводнение прекратится, прогнозировать сложно. Каждый год это происходит в разное время.

Журналисты DELFI в выходные ездили в Русне и запечатлели затопленную дорогу.