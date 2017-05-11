Науседа: выбранный путь ведет к коллапсу

На фоне жарких дискуссий о реформе высшего образования часто упоминают многомиллионные суммы, которые потребуются для осуществления реформы.

Советник президента банка SEB Гитанас Науседа сказал, что при подсчете стоимости самой реформы, забывают о том, какую пользу Литве принесло бы повышение качества образования.

"Несмотря на это, реформа необходима, дальше так жить нельзя. Нынешний путь ведет к полному коллапсу высшего образования и его осталось ждать недолго, это произойдет в ближайшие 4-5 лет. Поэтому реформа необходима. Улучшение качества высшего образования необходимо и стоит тех денег, которые потратим на реформу", – сказал Науседа.

Говоря о реформе и планах в связи с объединением вузов, Науседа сказал, что в первую очередь власти должны предоставить возможность проявить инициативу самим вузам. Вузы сами лучше знают, как лучше объединиться, на каких условиях.

Кроме того, они это уже делают. К сожалению, это не хотят учитывать и ведут себя как в стране, где есть недостаток демократии, где власть лучше всех все знает, поскольку ей сверху лучше видно. Это приводит к расколу в общине ученых.

"В принципе я за консолидацию университетов, но я сомневаюсь в разумности объединения Каунасского технологического университета с университетом им. Витаутаса Великого. Последний с начала своей деятельности практикует artes liberales, т.е. идею университета свободного искусства, ориентируется на междисциплинарные программы, гуманитарные и социальные программы, это сложно сочетать с технологическими предметами, которыми силен КТУ.

Суть здесь не в противостоянии технологических и гуманитарных наук, а в том, что в последнее время университет им. Витаутаса Великого ориентируется на воспитание творческой и гибкой личности, лелеет традиции свободной и критической дискуссии и индивидуальной работы самых способных студентов с лучшими преподавателям. Я не уверен, что объединение двух вузов сделает эти благие наработки характерной особенностью обоих университетов", – сказал Науседа.