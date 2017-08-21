Науседа о президентских выборах: к этому вопросу можно будет вернуться

"Я думаю, что, как и у каждого гражданина Литовской республики, у меня есть конституционное право стать кандидатом на каких-либо выборах. Воспользуюсь ли я им? Знаете, все может быть, к примеру, если очень не понравятся другие кандидаты и буду думать: "Ого, какие плохие кандидаты" надо, наверное, спасать Литву, от них, тогда, быть может, можно будет вернуться к этому серьезно", - сказал Науседа в интервью DELFI.

Экономист сказал, что его чаще всего спрашивают о том, планирует ли он принять участие в президентских выборах.

"В последнее время я чувствую определенный дискомфорт от того, что люди, не здороваясь, сначала задают вопрос: ну так что насчет 2019 года?", - сказал Науседа.

В апреле 2017 года по заказу DELFI компания Spinter tyrimai провела опрос, чтобы выяснить, кого общество готово поддержать на президентских выборах.

Согласно результатам опроса, большинство хотело бы видеть президентом нынешнего премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса. за него намерены голосовать 19,2% участников опроса. Сам Сквернялис не дал ясного ответа на вопрос, будет ли он претендовать на этот пост.

Вторая группа потенциальных кандидатов - это политики и общественные деятели, за которых готовы голосовать 5-7% респондентов.

В числе таких потенциальных кандидатов - лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис (6,8%), консерватор Ингрида Шимоните (6,8%), заместитель председателя соцдемов Вилия Блинкявичюте (6,6%), экономист Гитанас Науседа (5,8%), посол ЕС в России, консерватор Вигаудас Ушацкас (5,5%).

Третья группа – люди, за которых голосовали бы 1-4% респондентов.

Еще 32,6% участников опроса не знали, за кого будут голосовать на президентских выборах.