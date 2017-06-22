Науседа назвал, какой может быть минимальная зарплата в Литве в 2020 году

Экономист, советник президента банка SEB Гитанас Науседа сказал, что в Литве не стоит в ближайшее время рассчитывать на минимальную зарплату в размере 800 евро. В лучшем случае в 2020 году она составит 550-600 евро.

По словам Науседы, медленно растущие зарплаты - это причина растущей эмиграции, которая уже сейчас выливается в ухудшение демографической ситуации.

По словам специалиста, в студенческие годы он и представить себе не мог, что Литва столкнется с таким демографическим кризисом.

– Как Вы оцениваете рост инфляции? По данным Департамента статистики, в 2010 г. она составляла 3,8%, потом до 2014 года стабильно снижалась, была даже дефляция 0,3%, а в 2016 году увеличилась до 1,7%. Это предвестие кризиса или естественные колебания экономики?

– Иногда инфляция бывает не вестником кризиса, а выражением улучшающейся ситуации. Инфляция просто так не появляется. Часто идет наряду с ростом внутреннего потребления, который является результатом повышения зарплат.

В последнее время инфляцию, конечно, нельзя связывать только с ростом зарплат. Есть иные причины, формирующиеся за пределами Литвы. Во-первых – это мировой рост цен на нефть, который отражается на рост цен на товары и услуги.

Это и общее повышение зарплат, связанное с нехваткой квалифицированных работников. Поэтому зарплаты растут быстрее, чем производительность труда. Третья причина - решения власти, повышение акцизов, но это уже актуально для 2017 г.,в 2016 г. этого не было.

Происходящее в экономике я считаю нормальным состоянием. (...) Мне в настоящее время кажется нереальным приход кризиса. Даже напротив: ситуация в еврозоне улучшилась. Я бы сказал, что инфляция - один из признаков ускорения экономики, пока это точно не предвещает кризис.

– Средняя, как и минимальная зарплата в Литве растет. Какой минимум, по Вашему мнению, будет в 2010 году. Реально ли, что это будет 800 евро "на руки"?

– "На руки" – сложно. Разве что будем быстро повышать необлагаемый налогами минимум (ННМ) и снижать налоги на труд. Только не знаю, удастся ли это сделать. Если бы теперешняя минималка в 380 евро будет расти в 2018, 2019, 2020, по 10%, то получится чуть больше 500 евро. Я думаю 550 евро в 2020 г. было бы амбициозным, но реальным достижением.

Чтобы минималка составила 800 евро, она должна увеличиваться как минимум на 25% в год, а это нереально. Средняя зарплата в прошлом году увеличилась на 8,7%. В этом, скорее всего, рост будет меньше, поскольку минималку не повышаем. А если повышать минималку на 30% в год, а другие зарплаты до 10% будут расти, то вскоре ощутим серьезные проблемы, особенно в регионах, где не смогут платить такие деньги и начнут увольнять людей.

Да, давайте будем реалистами, 500 евро - да, 800 это из сферы фантастики.

– Мрачновато звучит, не думаете?

– Да, было бы славно, если бы Литва в течение нескольких лет перепрыгнула через несколько этапов развития и достигла уровня Германии. Но Германия уже давно развивает свою экономику, по сравнению с Литвой. А мы хотим за 10-15 лет сделать такой скачок. Конечно, можно пробовать. Реформы - важный элемент этого, поскольку естественным путем развитие будет более продолжительным. При естественном развитии наши зарплаты достигнут западного уровня не раньше чем через 15-20 лет.

У многих людей не хватает терпения и они уезжают. Ведь и в других странах Восточной Европы зарплаты не очень велики. Реформы повышают конкурентоспособность страны: легче привлечь инвесторов, чем больше будет инвесторов, тем больше будет рабочих мест. Зарплаты лучше растут не от декретов власти, а благодаря конкуренции, активной экономической жизни, когда работодатели "дерутся" за работников.

– По Вашему мнению, новый Трудовой кодекс - это такая реформа?

– Я бы назвал это шагом в ту сторону. В нем есть элементы, которые я не считаю положительными. Думаю, профсоюзам оставили слишком небольшое пространство для защиты прав работников юридическими мерами, а когда они не могут делать это в полном объеме, то будет сложно в переговорах с работодателями.

Сейчас все признали, что в Литве теоретически можно объявить забастовку, но практически сделать это очень сложно, поскольку много всяких предохранителей. Работодатели вели бы себя иначе, если бы профсоюзы активнее могли осуществлять интересы своих членов.

– Численность населения в Литве стабильно снижается как в силу эмиграции, так и низкой рождаемости. Может, это надо преподавать как отдельную дисциплину в университете? Может, это увеличит сознательность молодых специалистов? Вы сами, когда учились, обращали внимание на то, что экономика тесто связана с демографией?

– Я и не задумывался об этом, поскольку мы жили в совсем иных условиях. Тогда даже эмиграция была ограничена. Конечно, мы знакомились с принципами статистики жителей: перемещение, естественный прирост, рождаемость, смертность, вопрос миграции между городами. Но об эмиграции не говорили.

Не знаю, насколько это может быть самостоятельной дисциплиной. наверное, это будет действовать психологически. Но, кажется, это хоть и продолжительный, но временный процесс: не могут люди в таком темпе уезжать неограниченное время, жителей просто-напросто не останется.