Науседа: Литва нуждается в прогрессивных налогах

Он представил макроэкономический обзор аналитиков банка SEB, в котором представлен макроэкономический прогноз, политика регионов и др.

График групп людей в зависимости от доходов показал, что в Литве почти половина работников получает 400-700 евро. Хотя Науседа подчеркнул, что группа людей с самыми небольшими доходами уменьшилась на 62 000 человек, график показывает существование явного факта – есть две Литвы.

"Да, и эти две Литвы еще больше отделятся друг от друга, если мы пустим все на самотек. Сейчас это неизбежно. Если ничего не будем делать, через 2-3 года ничего не нужно будет делать, поскольку жизнь будет существовать только в Вильнюсе, Каунасе, может, в Клайпеде, поэтому активная политика регионов нужна уже сейчас", – сказал он.

Самые небольшие зарплаты могут увеличится благодаря введению прогрессивных налогов.

Науседа представляет литовскую модель прогрессивных налогов следующим образом: тариф может быть уменьшен для тех, кто зарабатывает меньше 2500-3000 евро в месяц "на бумаге", а нынешний оставить для тех, у кого зарплата выше 3000 евро "на бумаге".

"Да, я все время был противником прогрессивных налогов, но сейчас я вижу все меньше других рычагов для перехода от слов к делу, поскольку социальное расслоение увеличивается, если ничего не делать, увеличится еще больше", – сказал он.

Однако какие-то определенные цифры назвать сложно, поскольку неясно, каким будет подоходный налог, если объединят часть налогов, которые платят работодатель и работник. По словам экономиста, если ПН останется 15%, то тогда уменьшенный тариф должен быть 10%. Если после объединения к ПМ прибавят 6% обязательного налога на здравоохранение (ОНЗ), тогда ПН для людей с небольшими доходами составит 16%, а с высокими - 21%.

Он сказал, что вообще не видит пользы в объединении налогов для снижения "теневой экономики".

Науседа заметил, что одного повышения необлагаемого налогами минимума для повышения зарплат недостаточно.

Во время онлайн-конференции на DELFI он подтвердил, что следует по-прежнему повышать минимальную зарплату, несмотря на то, что только в 2016 г. ее повышали 2 раза.

"Она должна расти, поскольку растет средняя зарплата. Делать паузы нельзя. Из-за ограниченного влияния профсоюзов Литве необходима минималка как инструмент, мы не можем сказать, что ее не надо регулировать", – подчеркнул Науседа.