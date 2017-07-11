Науседа изменил отношение к вопросу повышения минимальной зарплаты

Напомним, что 1 января 2016 г. минималка была увеличена до 350 евро, а с 1 июля 2016 года - до 380 евро.

Прошлой весной в интервью LRT советник президента банка SEB Науседа сказал, что повышение минималки надо остановить, поскольку ее рост превышает темпы роста средней зарплаты.

"В будущем не стоит допускать такого быстрого роста. Я также думаю, что это не значит, что минималку предлагают заморозить на неограниченное время", – сказал Науседа и уточнил, что повышение можно планировать после повышения средней зарплаты.

Но сейчас экономист считает, что минималку надо увеличить до 420 евро.

"Согласно классической теории, после повышения цены на товар, падает спрос на него. Это касается и рабочей силы. Мир тем и интересен, что он не столь скучен, как показывает теория", – написал 11 июля в фейсбуке Науседа.

Он признал, что повышение минималки потребует больше расходов госбюджета, поскольку минимум часто получают бюджетные работники, но в частном секторе все же больше людей получает минимум.

"Конечно, если необлагаемый налогами минимум сравняют с минимальной зарплатой, тогда будут потери в подоходном налоге. Но если учесть большее потребление, связанное с НДС и акцизами, то потери не будут велики", – сказал собеседник.

Но он считает, что намного важнее, чтобы люди были мотивированы работать: "Если человек посчитает пособие, посмотрит на минимум и увидит, что ему не надо вставать с кровати, что его получить - это уже проблема".