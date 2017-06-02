Науседа: это не налоговая реформа

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ru.DELFI.lt
пятница, 2 июня 2017 г. 08:40
Правительство Литвы подготовило и 2 июня намерено представить парламенту реформу налоговой системы.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Несмотря на то, что публично реформа еще не представлена, несколько ее аспектов уже известны. О вехах будущей реформы в социальной сети Facebook высказался и экономист, советник президента банка SEB Гитанас Науседа, назвавший это не реформой, а технократическими предложениями.

По словам экономиста, несмотря на то, что там есть похвальные предложения, во многих местах не хватает новаторского огонька.

Науседа приветствовал идею повышения необлагаемого налогами минимума и считать содровские взносы работодателя от минимальной зарплаты, но не жалел критики в адрес некоторых предложенных идей.

Весь план реформы правящие обещали представить 2 июня.

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