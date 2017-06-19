НАТО отрабатывает оборону "Сувалкского коридора"

 (13)
BNS
понедельник, 19 июня 2017 г. 10:25
Военнослужащие НАТО на минувшей неделе провели тренировку по обороне так называемого "Сувалкского коридора", по которому в случае военного кризиса в страны Балтии может прийти поддержка союзников.
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Военные действия" в Сувалкском коридоре велись два дня, в них было задействовано около полутора тысяч литовских, польских, американских и британских военнослужащих.

"Сувалкским коридором" именуется пограничный участок между Литвой и Польшей шириной примерно 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью, а на востоке - с Беларусью.

Международная операция в Сувалкском коридоре проводилась впервые, она является частью учений "Железный Волк 2017" (Gelezinis Vilkas 2017).

Операцию в "Сувалкском коридоре" осуществляли военнослужащие, которые участвуют в международных учениях в странах Балтии "Удар меча".

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Троим министрам нынешнего правительства общество уже не доверяет (6)

Jurgita Petrauskienė, Saulius Skvernelis
В Литве трое министров нынешнего правительства - образования и науки, здравоохранения и сельского хозяйства - лишился доверия большей части избирателей: число положительно оценивающих этих деятелей меньше, чем тех, кто думает обратное, говорится в опубликованных газетой Lietuvos rytas результатах проведённого фирмой Vilmorus опроса.

НАТО отрабатывает оборону "Сувалкского коридора" (13)

НАТО отрабатывает оборону Сувалкского коридора
Военнослужащие НАТО на минувшей неделе провели тренировку по обороне так называемого "Сувалкского коридора", по которому в случае военного кризиса в страны Балтии может прийти поддержка союзников.

Заболевшая продавец цветов: государство мне не поможет (7)

Заболевшая продавец цветов: государство мне не поможет
В начале года увеличили налоги, которые платят владельцы индивидуальных предприятий, члены малых товариществ, фермеры и другие работающие на себя люди. Утверждалось, что в случае болезни такие люди смогут получить пособие по болезни. Дополнительные налоги "Содра" взимает сразу же, а выплатит пособие только через год.

За уличные туалеты Литве грозит многомиллионный штраф (50)

За уличные туалеты Литве грозит многомиллионный штраф
Еврокомиссия начала в отношении Литвы процедуру нарушения за то, что слишком большое количество жителей Литвы еще не подключились к центральной канализации, иными словами, все еще пользуются уличными туалетами. Если нарушение не будет устранено, Европейский суд справедливости может назначить Литве миллионный штраф.

Вслед за уходящей жарой придут дожди и шквальный ветер (4)

Pieva
В понедельник еще будет жарко, а во вторник на смену жаре придет более прохладная погода, местами ожидается сильный ветер. Во второй половине недели будет дождливо и прохладно.
Facebook друзья
Rambler's Top100