НАТО отрабатывает оборону "Сувалкского коридора"

Военнослужащие НАТО на минувшей неделе провели тренировку по обороне так называемого "Сувалкского коридора", по которому в случае военного кризиса в страны Балтии может прийти поддержка союзников.

"Военные действия" в Сувалкском коридоре велись два дня, в них было задействовано около полутора тысяч литовских, польских, американских и британских военнослужащих.

"Сувалкским коридором" именуется пограничный участок между Литвой и Польшей шириной примерно 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью, а на востоке - с Беларусью.

Международная операция в Сувалкском коридоре проводилась впервые, она является частью учений "Железный Волк 2017" (Gelezinis Vilkas 2017).

Операцию в "Сувалкском коридоре" осуществляли военнослужащие, которые участвуют в международных учениях в странах Балтии "Удар меча".