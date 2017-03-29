Нашли выход в Латяжерисе: на такое способен только мэр Друскининкай

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ru.DELFI.lt
среда, 29 марта 2017 г. 08:11
Невиданная наглость: в ожидании решения по вопросу возможно нелегального строительства в Латяжерисе, на берегу реки Ратнича, мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас решил засыпать часть русла реки камнями.
2017.03.27 Latažeris
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Так расстояние от постройки на берегу до охраняемой речной зоны увеличилось и стало отвечать установленным требованиям.

Возможно, этот факт повлияет на решение суда, поскольку обвинения прокуроров основаны на том, что не соблюдены требования расстояния до охраняемой зоны.

24 марта с обеда до позднего вечера у Ратничи, рядом с участком Малинаускаса работало немало помощников: журналисты DELFI зафиксировали советника Малинаускаса Айвараса Кадзяускаса, члена горсовета Друскининкай, заместителя директора основной школы Saulės Альгиса Болиса.

На берегу были и другие представители основанного Малинаускасом движения "За Друскининкай", которые, увидев журналистов, спрятались во дворе усадьбы.

Там был и Эгидиюс Василюс из Лепалингиса, который называет себя предпринимателем. Он сидел за рулем строительной техники, подвозившей камни к берегу. Сам Василюс отказался комментировать информацию и подтверждать, что за рулем был именно он, но это подтвердили три человека, в их числе и представители правоохраны.

2017.03.24 Popietė. Verčia akmenis
2017.03.24 Popietė. Verčia akmenis
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Журналисты DELFI несколько часов наблюдали за ходом работ. Процесс начался в полдень, в рабочее время, а длился до сумерек, а может и продолжался в выходные.

27 марта фотограф DELFI зафиксировал немалую часть русла Ратничи, засыпанную камнями.

Кадзяускас ничего комментировать не стал, сказал, что это было нерабочее время, что он на полдня в пятницу взял отпуск.

Сам мэр Малинаускас в понедельник на звонки не отвечал, а его секретарь не соединяла с ним, говоря, что он "находится в зале заседаний".

Пресс-секретарь мэра Диана Синкявичюте попросила прислать вопросы о личном участке Малинаускаса и работах на нем его представителю по связям с общественностью. Ответы на эти вопросы еще не получены. Когда ответы появятся, статья будет дополнена.

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Нашли выход в Латяжерисе: на такое способен только мэр Друскининкай (8)

2017.03.27 Latažeris
Невиданная наглость: в ожидании решения по вопросу возможно нелегального строительства в Латяжерисе, на берегу реки Ратнича, мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас решил засыпать часть русла реки камнями.

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