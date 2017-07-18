Нашли причину, по которой все в Литве дорожает

Даже официальная статистика показывает, что в нашей стране все дорожает быстрее, чем остальной част Европы. Экономисты утверждают, что основная причина этого – быстрый рост зарплат и решение повысить цены на алкоголь.

Ранее сообщалось, что, по данным Eurostat, в июне в Литве была зафиксирована годовая инфляция в размере 3,5%. Это самый высокий показатель во всем ЕС.

На вопрос, почему по этому показателю мы опережаем другие страны ЕС, экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал DELFI:

"Потому что в Литве быстрее всего растут зарплаты. За то же время зарплаты в частном секторе увеличились на 10%. Естественно, что рост цен напрямую связан с ростом зарплат. В частном секторе, если говорить о профессиональных услугах, общепите, то по мере роста зарплат, будут расти и цены. Быстрее растут цены не на товары, а именно на услуги".

Экономист прогнозировал, что в будущем рост цен должен замедлиться. Рост зарплат замедлится до 6–7%. Инфляция в этом году будет больше 3%, а в следующем замедлится до 2,5%. Якобы не будет такого, как в 2007 г., но останется довольно высокой.

"Как я говорил, рост цен тесно связан с ростом зарплат. В частном секторе они увеличились на 10%, а вообще на 9%. Мы видим, что они растут в три раза быстрее, чем цены. Правда, надо всегда помнить, что разница огромна – зарплаты некоторых работников не растут, и они больше всего чувствуют рост цен. Для тех, кому повысили зарплаты, рост цен, вероятно, не столь болезненный", – сказал собеседник.

Советник президента банка SEB Гитанас Науседа указал и другие причины роста цен: "Пока происходит то, что должно происходить: по мере роста доходов жителей и роста зарплат у предпринимателей есть возможность перекинуть растущие расходы в стоимость продукции или цены на услуги. Они этими возможностями и пользуются.

Поэтому мы видим, что цены на многие услуги растут быстрее, чем в среднем другие цены – на отдых, культурные мероприятия, гостиничный сектор, сектор общепита, где расход на рабочую силу высокий.

Общий показатель инфляции в Литве уже намного выше, чем в ЕС и из-за повышения акцизов на алкоголь".

По словам Науседы, влияние этого решения на инфляцию закончится в апреле или мае 2018 года, если снова не повысят акцизы.

На вопрос, верно ли что в Литве цены давно европейские, а зарплаты по-прежнему литовские, Науседа сказал:

"Это не так. Процесс уравнивания доходов еще идет. Цены уже практические такие же как в ЕС, особенно на товары. Все видят разницу в доходах, но не хотят обращать внимание на то, что рост зарплат в процентном отношении выше, чем цен".