Нарушающих правила водителей на проспекте Гедиминаса ждут неприятности

В Вильнюсе автомобили не всегда могут ездить по проспекту Гедиминаса до Кафедральной площади. Водители, которые несколько лет нарушали правила, раньше могли избежать штрафов. Однако столичные власти намерены ужесточить порядок, поэтому не удивляйтесь, если вы получите штраф, даже не встретив на дороге полицейских.

Eismas Gedimino prospekte © DELFI skaitytojo nuotr.