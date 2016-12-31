Нарушающих правила водителей на проспекте Гедиминаса ждут неприятности

В Вильнюсе автомобили не всегда могут ездить по проспекту Гедиминаса до Кафедральной площади. Водители, которые несколько лет нарушали правила, раньше могли избежать штрафов. Однако столичные власти намерены ужесточить порядок, поэтому не удивляйтесь, если вы получите штраф, даже не встретив на дороге полицейских.
В репортаже представители мэрии и столицы рассказывают о том, что будут организовываться рейды и даже технически будет перегорожен отрезок проспекта от площади им. Винцаса Кудирки до Кафедральной площади, чтобы в неположенное время по нему не ездили автомобили. Они также рассказали о правилах движения на проспекте.