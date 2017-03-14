Напуганные легионеллезом вильнюсцы сами везут образцы воды в лабораторию

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ru.DELFI.lt
вторник, 14 марта 2017 г. 14:28
В Вильнюсе в нескольких домах установлены случаи заболевания жителей легионеллезом, в лаборатории установили, что в водопроводной системе этих домов размножились легионеллы. В городе объявлена чрезвычайная ситуация. Созданная мэрией комиссия решила провести термическую профилактику во всех многоквартирных домах столицы.
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Естественно, что люди паникуют, поэтому напуганные легионеллезом вильнюсцы сами везут образцы воды в лабораторию.

Представитель Национальной лаборатории контроля за общественным здоровьем Рута Янкаускене сказала DELFI, что в лабораторию обращаются люди, привозящие образцы воды – им говорят, заражена вода или нет, можно даже узнать, какова концентрация бактерий.

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Собеседница признала, что в феврале этого года на самом деле увеличилось число людей, обращающихся в лабораторию.

"За два месяца этого года провели 134 исследования в связи с легионеллами. 25 ответов были положительными. В январе бактерии нашли в 1 образце, а в феврале - в 24", - информировала она.

Правда, если человек не живет в тех домах, где установили случаи легионеллеза, то за исследование ему придется заплатить из своего кармана.

"Цвет и запах инфицированной воды обычный. Единственная разница – температура воды. Когда открываете кран, вода должна течь не меньше 60 градусов. Если же из крана течет теплая вода, которую даже не надо разбавлять холодной, тогда она может представлять опасность", - сказала Янкаускене.

Сложившаяся ситуация возмутила и председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Агне Ширинскене. По ее словам, с этим мириться нельзя.

"Учреждения мэрий, жилтоварищества должны обеспечить безопасные поставки воды. Однозначно вода должна отвечать требованиям гигиенических норм. Страх обоснован. Проведут термическую профилактику, повысят температуру воды, поскольку высокая температура помогает избежать этой инфекции. Я надеюсь, что мэрия и те люди, которые отвечают за безопасность воды, сделают, что должны. Недопустимо, чтобы в XXI в. люди умирали от легионеллеза", - сказала Ширинскене.

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