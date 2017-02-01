Напуганные эмигранты атакуют "Содру"

Тысячи эмигрантов, которые узнали, что с них могут в принудительном порядке взыскать обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ), в последние дни массово звонят в Фонд социального страхования ("Содру"), приходят в отделения, пишут электронные письма. Жители возмущены тем, что их вводят в заблуждение и не предоставляют актуальную информацию.

На минувшей неделе "Содра" сообщила, что с февраля в принудительном порядке будет взыскивать долги с тех лиц, которые своевременно не заплатили ОНЗ за 11–12 месяцев. Согласно подсчетам, таких граждан около 20 000, они должны государству 5,7 млн. евро:

"Даже если человек на данный момент живет и работает не в Литве, но не сообщил об этом ни в "Содру", ни Реестру жителей, ни Налоговой инспекции, то ему считают долг, аза неуплату – взыщут его в принудительном порядке. Эта санкция вскоре будет применена ко всем долгам больше чем за 1 месяц".

"Содра" напомнила, что неработающие люди должны сами платить ОНЗ, если они не зарегистрированы на Бирже труда. ОНЗ составляет 9% от минимальной зарплаты – сейчас 34,20 евро. Этот порядок действует с 1 января 2016 г. Долг за 12 месяцев может составить 410,4 евро.

Чтобы не было долга, эмигранты должны сообщить о своем отъезде в "Содру" и предъявить документ, подтверждающий, что они застрахованы в другой стране.

Однако Миндаугас, который работает в Англии, а сейчас находится в Литве рассказал DELFI, что его ввели в заблуждение, асам процесс подачи документов очень сложный:

"Я вернулся в январе на пару дней в Литву, чтобы привести уладить дела с "Содрой" и продолжить работу за рубежом. В "Содре" мне насчитали долг 130 евро, но сказали: если привезу из Англии необходимые документы, они упразднят долг. Дали две недели на получение формы E104 оттуда, предоставление заверенной нотариусом копии паспорта. Сказали выслать все зарегистрированным письмом в Паневежский отдел на пересчет.

Но, во-первых, в Англии нет формы E104. А именно ее велели прислать в Каунасском отделении. Во-вторых, по эл. почте я получил письмо из "Содры" о том, что надо предоставить форму CA3916. А такую форму в Англии выдают, если ты навсегда покидаешь эту страну.

Так какую форму надо представить? Система вводит в заблуждение, я не знаю что делать, как все обосновать. И думаю, с такой проблемой столкнулись многие соотечественники".

Старший специалист отдела коммуникации "Содры" Ритас Сталнёнис признал, что такая ситуация могло сложиться раньше, когда сообщали об основной форме ЕС (E104) о страховании. Но, реагируя на потребности клиентов, специалисты связались с зарубежными ведомствами и уточнили информацию о форме справки для живущих в Англии и других странах.

"Также постоянно облегчаются процедуры улаживания вопроса ОНЗ с эмигрантами: сейчас достаточно предоставить сканированные документы по эл. почте. Мы надеемся, что это до минимума облегчит порядок подачи документов и ускорит пересчет", - сказал он.

Сталнёнис информировал, что после информации о задолженности многие должники сами уплатили долги. С середины декабря 2016 г. был начат первый этап взыскания долгов, уже получено более 1,87 млн. евро. Из этой суммы взыскали менее 28 000 евро – остальное люди заплатили сами.

"Мы также не сомневаемся, что немалая часть должников информировала или информирует об отъезде и предоставит необходимые документы, чтобы провели пересчет и сняли задолженность", – сказал Сталнёнис.

Читатели DELFI также жаловались, что сейчас очень сложно дозвониться в "Содру" и получить консультацию.

"Я звонила позавчера, ждала 10 минут, но слышала одно – в данный момент все консультанты заняты. Сегодня то же самое. Подруге тоже не удалось дозвониться.

Итак, после всех суперреформ на луну проще улететь, чем дозвониться в "Содру". Ну, мне то, что, не горит, но я не завидую тем, чьи счета могут арестовать", – рассказала читательница Грета.

Не в пиковое время в информацию "Содры" звонят 2500–3500 человек.

По словам Сталнёниса, сейчас число звонков увеличилось в 4,5–5,5 раз. Примерно половина всех звонков - вопрос ОНЗ. Кроме того, сейчас получено 12 000 эл. писем с этим вопросом, на которые также надо ответить.

Централизовано это делают в Паневежисе, чтобы разные отделы не применяли разную практику.