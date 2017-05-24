Напоминание водителям: с наступлением лета дети на дорогах могут вести себя непрогнозируемо

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ru.DELFI.lt
среда, 24 мая 2017 г. 07:46
Когда происходит несчастье, сложнее всего принимать информацию о пострадавших или погибших детях. Эксперты, анализируя такие случаи, говорят, что не всегда виноваты дети, пишет LRT.lt. Кто же на самом деле виноват?
© DELFI / Karolina Pansevič

Маленькие, часто рассеянные, не оглядывающиеся по сторонам. На дорогах дети нередко попадают в опасные ситуации. Согласно фактам, дети находятся в опасности даже на пешеходных переходах. Иногда и не по своей вине.

"Сами водители, особенно родители, должны обратить внимание на то, что чаще дети гибнут не на пешеходных переходах, а в автомобилях. Значит, в большинстве случаев вина лежит на родителях", – сказал представитель Литовской дирекции автомобильных дорог Нямунас Абукаускас.

Полиция предупреждает не только водителей-родителей. На пороге лето. На дороги могут выезжать рассеянные дети на велосипедах, роликах, иногда дети выбегают на дорогу за мячами.

По словам представителя КП Швенченского района Вайды Микуленене, дети часто забывают об опасности и, идя по тротуару играют в мяч, толкаются.

Внимание детей часто отвлекают наушники, смартфоны, заметила представитель полиции. А велосипедисты часто забывают о правилах безопасности.

Однако особенно внимательными как дети, так и водители должны быть на пешеходных переходах. Неважно, регулируемые ли они - там дети нередко ведут себя непрогнозируемо.

По мере приближения лета специалисты призывают взрослых обратить внимание на безопасность детей. Без присмотра не оставлять их у дорог с интенсивным движением, позаботиться о безопасной перевозке детей в автомобилях. За последние 10 лет число погибших на дорогах детей снизилось в 10 раз - в 2007 погибли 70 vaikų, в 2016 – 7 детей.

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