Наложен арест на имущество виновника экологической аварии в Вильнюсе

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ELTA
четверг, 22 июня 2017 г. 14:10
Вильнюсский окружной суд 19 июня арестовал имущество акционерных обществ Vilniaus rentinys, ARCHINOVA, Ribinis būvis и Statybos projektų ekspertizės centras, сообщает Министерство охраны окружающей среды.
Po nuotekų avarijos atsivėrusi smegduobė
© DELFI / Karolina Pansevič

Департамент охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды в начале июня обратился с иском в суд с просьбой привлечь к ответственности виновника аварии на месте стройки на ул. Упес, которая произошла в декабре прошлого года, и заставить его возместить ущерб на сумму 629 900 евро.

Имущество ответчиков было арестовано, чтобы обеспечить возмещение ущерба. Постановление о наложении ареста в течение 7 дней может быть обжаловано в суде, однако подобные решения принимаются в срочном порядке и из-за обжалования их действие не останавливается.

Авария произошла на участке, на Упес, 21. В ходе расследования обстоятельств происшествия выяснилось, что канализационная система была повреждена во время обрушения строившейся опорной стенки.

Обрушение произошло из-за неверных конструкционных решений, а строительство проводилось без учета перечисленных в проекте технологических решений. Констатировано, что компания ARCHINOVA, готовившая технический проект, и Ribinis būvis, которая на правах подрядчика готовила конструкционную часть технического проекта, не учли дополнительной нагрузки канализационной линии. Во время оборудования временной стенки ЗАО Vilniaus rentinys еще не получило разрешение на строительство, а ЗАО Statybos projektų ekspertizės centras, выполнившее частичную экспертизу нарушило требования технического регламента проекта.

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