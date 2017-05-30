Налоговая инспекция выявила неплательщиков налогов за аренду жилья

Также аналитики ГНИ точно идентифицировали 4000 жителей, которые сдавали в аренду жилье, но при этом могли не заплатить налоги - миллионы евро ПН. Об этом речь шла 30 мая на дискуссии, посвященной разному отношению поколений к налогам.
vz.lt пишет, что Витянис Заскявичюс, представитель ГНИ отметил, что с помощью Каунасского технологического университета (КТУ) были проанализированы данные об аренде жилья на сайте www.skelbiu.lt, и полученная информация была связана с указанными в объявлениях номерами телефонов и с декларациями граждан о подоходном налоге.
"Выяснилось, что около 4000 налогоплательщиков не декларировали полученные за счет аренды жилья доходы и не заплатили налоги на сумму около 17 млн. евро", – сказал Заскявичюс.