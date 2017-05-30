Налоговая инспекция выявила неплательщиков налогов за аренду жилья

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ru.DELFI.lt
вторник, 30 мая 2017 г. 14:25
Специалисты Государственной налоговой инспекции (ГНИ) подсчитали, что если брать во внимание только данные одного портала объявлений, общая сумма сокрытых налогов за недвижимость составляет около 17 млн. евро.
Valstybinė mokesčių inspekcija
© DELFI / Kiril Čachovskij

Также аналитики ГНИ точно идентифицировали 4000 жителей, которые сдавали в аренду жилье, но при этом могли не заплатить налоги - миллионы евро ПН. Об этом речь шла 30 мая на дискуссии, посвященной разному отношению поколений к налогам.

vz.lt пишет, что Витянис Заскявичюс, представитель ГНИ отметил, что с помощью Каунасского технологического университета (КТУ) были проанализированы данные об аренде жилья на сайте www.skelbiu.lt, и полученная информация была связана с указанными в объявлениях номерами телефонов и с декларациями граждан о подоходном налоге.

"Выяснилось, что около 4000 налогоплательщиков не декларировали полученные за счет аренды жилья доходы и не заплатили налоги на сумму около 17 млн. евро", – сказал Заскявичюс.

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Налоговая инспекция выявила неплательщиков налогов за аренду жилья (5)

Valstybinė mokesčių inspekcija
Специалисты Государственной налоговой инспекции (ГНИ) подсчитали, что если брать во внимание только данные одного портала объявлений, общая сумма сокрытых налогов за недвижимость составляет около 17 млн. евро.
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