Налоговая инспекция предупреждает тех, кто опаздывает с подачей деклараций

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ru.DELFI.lt
четверг, 4 мая 2017 г. 16:06
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что по предварительным данным, к концу срока подачи деклараций их представили больше 1,47 млн. жителей.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Больше всего деклараций было подано в первый день, когда объявили о появлении предварительных деклараций – больше 121 000. Каждая четвертая декларация была заполнена с помощью работников ГНИ.

"Каждый год ГНИ все положительнее оценивают за простоту в подаче деклараций, все больше данных сразу же переносят в предварительные декларации, все больше жителей подают декларации через электронную систему.

Жители должны были подать декларации до 2 мая, но некоторые этого не сделали", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите–Шнирене, заметив, что речь идет о более 150 000 граждан.

ГНИ призывает граждан, которые должны подавать декларации, но не сделали этого, не медлить и как можно скорее подать декларации, в противном случае за каждый просроченный день, сумма неуплаченного налога будет увеличиваться на – 0,03% (такова установленная пеня).

Если житель знает, что он должен заплатить подоходный налог, но не сделал этого из-за отсутствия средств, то ГНИ напоминает, что ему следует обратиться в инспекцию с просьбой отложить уплату налогов.

ГНИ напоминает, что те жители, которые хотят вернуть переплату подоходного налога, могут подавать и уточнять декларации в течение 5 лет.

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