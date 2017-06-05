Налоговая инспекция напоминает жителям: налоги надо заплатить как можно быстрее

Перед тем как предпринять жесткие меры, ГНИ призывает жителей добровольно заплатить налоги, поэтому жителям выслали напоминания.
До 2 июня 195 000 жителей перевели 94% (почти 120 млн. евро) ПН. Части жителей, которые забыли об этой обязанности, ГНИ разослала напоминание, за каждый просроченный день жителям придется заплатить пеню в размере 0,03% от неуплаченной суммы.
Напоминания о неуплате жители могут найти на Mano VMI (www.vmi.lt/manovmi). Если житель не является пользователем этой системы или не прочел сообщение, то он получит бумажное письмо с напоминанием.
ГНИ призывает жителей подключиться к Mano VMI и проверить, нет ли у них долгов.
По данным представителя ГНИ Виргинии Гинявичене, если человек сталкивается с временными финансовыми трудностями, он должен обратиться в ГНИ и попросить о возможности отсрочки уплаты налогов или их уплаты по частям.