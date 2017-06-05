Налоговая инспекция напоминает жителям: налоги надо заплатить как можно быстрее

ELTA
понедельник, 5 июня 2017 г. 17:04
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) напоминает, что жители, которые декларировали доходы за 2016 год, но еще не заплатили подоходный налог (ПН), должны сделать это как можно скорее, иначе ГНИ должна будет взыскать эти деньги.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Перед тем как предпринять жесткие меры, ГНИ призывает жителей добровольно заплатить налоги, поэтому жителям выслали напоминания.

До 2 июня 195 000 жителей перевели 94% (почти 120 млн. евро) ПН. Части жителей, которые забыли об этой обязанности, ГНИ разослала напоминание, за каждый просроченный день жителям придется заплатить пеню в размере 0,03% от неуплаченной суммы.

Напоминания о неуплате жители могут найти на Mano VMI (www.vmi.lt/manovmi). Если житель не является пользователем этой системы или не прочел сообщение, то он получит бумажное письмо с напоминанием.

ГНИ призывает жителей подключиться к Mano VMI и проверить, нет ли у них долгов.

По данным представителя ГНИ Виргинии Гинявичене, если человек сталкивается с временными финансовыми трудностями, он должен обратиться в ГНИ и попросить о возможности отсрочки уплаты налогов или их уплаты по частям.

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