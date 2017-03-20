Налоговая инспекция напоминает о декларировании эмигрантам

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ru.DELFI.lt
понедельник, 20 марта 2017 г. 10:11
В Литве началась массовая декларация доходов, Государственная налоговая инспекция напоминает, что обязательства перед ГНИ остаются у эмигрантов, которые не декларировали свой отъезд, пишет Tiesa.
© DELFI / Andrius Ufartas

Напоминают, что некоторые граждане Литвы обязаны сообщать ГНИ о счетах в зарубежных банках или электронных счетах (к примеру, Paypal).

Это надо успеть сделать до 1 мая 2017 года, в противном случае граждан ждут неприятности.

Декларировать счета должны только те эмигранты, которые не декларировали отъезд из Литвы, декларировать надо только те счета, на которых больше 5000 евро (4300 £) или годовой оборот превысил 15 000 евро (13 000 £).

Это новшество было введено в прошлом году, однако из-за возникшего ажиотажа и неясности в порядке его вступление в силу отложили до 2017 года.

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