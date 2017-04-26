Налоги в Литве работники платят и посмертно

Близким умершего работника работодатель может выплатить пособие, которое налогами не облагается. Однако выплаченная после смерти человека зарплата и отпускные облагаются всеми налогами: как подоходным, так и содровскими, несмотря на то, что покойный уже не получит ни пенсию, ни какие-либо другие выплаты.

По действующему порядку налогами не облагаются пособия, которые работодатель выплачивает близким покойного. Но зарплата, которая не была выплачена до смерти, облагается налогами в установленном порядке.

Президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене признала, что с такой ситуацией встречаются нередко.

"Когда умирает работающий человек, бывают инсульты, неожиданная смерть молодых людей. К примеру, умер человек 10 апреля, нам сообщают через неделю или позже, поскольку пока похороны - не до этого.

Надо насчитать последнюю зарплату. В данном случае за 10 дней и неиспользованные отпускные и все облагается налогами.

Я оцениваю это отрицательно. Не понимаю, как покойный, нам уже известно, что он умер, платит, к примеру, налог на пенсионное страхование. Ну еще на здравоохранение я понимаю, может реанимация, может ДТП. Но больничный, пенсию и другие выплаты он уже не получит", – удивлялась Чибирене.

"Я считаю, что в нормальных странах все иначе – покойники не должны платить налоги, по крайней мере с последней зарплаты, тогда у работодателя будет резерв выплатить пособие семье. Представьте, с этой зарплаты 40% отдают "Содре", а могли бы отдать семье", – комментировала собеседница.

На вопрос DELFI, может стоит не облагать налогами последнюю зарплату, советник главы Соцмина Ромас Лазутка ответил: "Технически это возможно, но надо ли? (...) Что изменится, кому будет дешевле?"

По словам советника, облагаются налогами те доходы, которые он получил до смерти.

"Вот аналогия, после смерти человека, который был должен деньги банку, пристав идет не к нему, а к его наследникам. А могли бы спрашивать, какие претензии могут быть к покойному?", – сказал Лазутка.

Минфин на этот вопрос прислал следующий комментарий:

"Зарплата и пособие родственниками - разные выплаты; есть разница в том, для чего они предназначены. В случае с зарплатой, ее выплачивают не потому, что человек умер, а потому что он эти деньги заработал; цель пособия иная – помощь близким. Поэтому их налогообложение отличается".

По данным Департамента статистики, в 2016 г. в Литве скончалось около 10 000 человек в возрасте 20-64 лет.