Налог на здравоохранение ругают не все, особенно летом

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ru.DELFI.lt
вторник, 1 августа 2017 г. 08:23
Жителей Литвы злят некоторые налоги, среди них и обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ). Одни платят больше, другие – меньше, но бесплатные услуги они получают, если получают, одинаковые, деньги могут взять, но при этом не получить страховку и т.п.
© AFP / Scanpix

Однако все больше соотечественников радуется тому, что они застрахованы, особенно, когда случается несчастье. В некоторых странах страховка намного дороже, чем в Литве, но в случае несчастного случая во время поездки расходы погашают из фонда ОНЗ.

Представитель Государственной больничной кассы Римантас Загребаев, за 6 месяцев этого года было выдано 118 000 карт европейского страхования здоровья. Кроме того, в первом полугодии выдали и 1200 сертификатов, которые заменяют эту карту (они нужны на случай, если в момент несчастного случая у человека при себе нет карты).

Эти карты выдают только застрахованным лицам и гарантируют во всем ЕС оказание необходимой помощи, которую оплатит Больничная касса.

"Ежегодно выдаем все больше таких карт. Мы заметили, что все больше людей ценят пользу этого документа. К примеру, в 2014 г. выдали 178 000 карт, а в 2016 г. – 207 500", – сказал Загребаев.

По его словам, в конце прошлого года было выдано в общей сложности 443 000 карт, гарантирующих неотложную помощь на всей территории ЕС.

Но касса не только выдает карты, но и платит за услуги, оказанные их владельцам за рубежом.

"Расходы за предоставленную соотечественникам помощь постоянно растут. К примеру, в 2014 г. за услуги, оказанные жителям Литвы в странах ЕС, Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии заплатили 4,9 млн. евро, а в 2015 г. – 7,9 млн. евро. В 2016 г. – 6,7 млн. евро. За 6 месяцев этого года 4 млн. евро", – сказал Загребаев.

Правда, он не мог сказать, какое количество людей нуждалось в медицинских услугах за рубежом. Якобы за оказание помощи одному человеку могли представить и несколько счетов. Поэтому указывают лишь количество оплаченных счетов.

По его словам, гостящие в Литве застрахованные граждане других стран также имеют право на получение необходимой медицинской помощи, эти расходы потом компенсируют страховые компании ЕС.

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