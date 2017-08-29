Накануне российско-белорусских военных учений "Запад" США укрепляют миссию воздушной полиции стран Балтии.
На Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй во вторник совершили посадку семь истребителей F-15C Eagle США, подтвердили BNS в Минобороны.
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