Наименьший отрицательный прирост населения среди стран Балтии наблюдался в Эстонии

За 11 месяцев 2016 года естественный прирост населения во всех трех странах Балтии был отрицательным, сообщает Центральное статистическое управление Латвии.

В Литве — родились 28 947, а умерли 37 669 человек, в соседней Латвии в январе-ноябре прошлого года родились 20 140, а умер 25 961 человек.

Наименьшие отрицательные изменения численности населения были в Эстонии, где за 11 месяцев прошлого года родились 12 935, а умерли 13 995 человек.

Данные ЦСУ показывают, что в Латвии рождаемость в прошлом году немного сократилась, а в Литве и Эстонии немного выросла. В свою очередь уровень смертности немного снизился во всех трех странах Балтии.