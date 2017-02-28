Находящаяся в коме 7-месячная девочка была избита не в первый раз?

В шяуляйском больнице в коме находится 7-месячная девочка, которая уже была фигуранткой дела о насилии над младенцем. У следователей были подозрения, что ребенок перенес насилие не в первый раз.

После того как Шяуляская прокуратура начала расследование по факту нанесения серьезных увечий 7-месячной девочке, Генеральная прокуратура пересматривает закрытое в декабре прошлого года расследование в связи с нанесением легких телесных повреждений этому ребенку (расследование проводили каунасские прокуроры).

Прокуратура сообщает, что это постановление дважды проверялось прокурорами высшей инстанции: в первый раз сразу после принятия постановления, а во второй – по распоряжению генпрокурора, который распорядился проверить все прекращенные расследования по подозрению в нанесении телесных повреждений детям.

После событий в Шяуляй Генпрокуратура решила снова пересмотреть материалы.

По имеющимся данным, расследование было начато 14 октября 2016 года после того, как мать ребенка обратилась за консультацией к врачу. Врач обнаружила на обеих щеках младенца синяки и указала, что они не могли появиться от того, что ребенок шевелился, поэтому обратилась к специалистам по защите прав детей. Девочку забрали у матери и начали расследование.

В ходе расследования выяснили, что у несовершеннолетней матери и мужчины, который дал ребенку свою фамилию, нет необходимых социальных навыков, к ним ходил социальный работник, но подозрений в связи с возможным насилием не было. Воспитывавшего девочку мужчину опросили как специального свидетеля, он рассказал, что накануне играл с ребенком, брал его за щечки.

По его словам, ребенок смеялся, поэтому он и не подумал, что сделал что-то не так. Эту версию не опровергли и эксперты, поэтому дело о возможном насилии было закрыто.

Об этом решении информировали отдел по защите детей. Спустя какое-то время женщина с ребенком оставила этого мужчину и вернулась в Шяуляй, где ей по-прежнему оказывали социальную помощь.

Вчера было начато расследование по факту нанесения младенцу серьезных травм, подозреваемая в этом деле - 17-летняя мать девочки и ее сожитель 24-летний житель Шяуляй, с которым женщина жила около месяца.

28 февраля суд разрешил взять 17-летнюю мать под стражу на неделю, решается вопрос назначения меры пресечения ее сожителю.