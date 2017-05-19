Наглая афера: представляются работниками Regitrа и обманывают людей

Мошенники очень находчивы, они придумывают все новые способы обмана людей. Если будущему водителю с трудом дается получить водительские права, он с легкостью попадается на крючок мошенников. Однако специалисты предупреждают – пользуясь услугами мошенников получить легальные права невозможно.

В редакцию DELFI обратился читатель, который рассказал о деятельности мошенников.

"В одной из групп активно проявляется себя человек, который пишет, что может "помочь" получить права, т.е. сдать экзамен по теории и практике в Regitrа и т.д. Он выдает себя за работника Regitrа, называет имя и фамилию, пишет, что работает там 12 лет. За услугу просит перевести на счет другого человека 150 евро. Получив деньги, он исчезает, блокирует свою анкету", – рассказал читатель.

Есть еще одна тенденция – мошенники крадут данные настоящих работников Regitrа. Создают новый профиль с именем, фамилией, фотографиями работников Regitrа.

Доверчивый человек, проверив по Google, на самом деле находит в Regitrа такого работника. Так заручаются доверием людей.

"Наши работники писали объяснительные, поскольку пользовались их данными. Весь материал передан полиции. Мы действуем, поскольку нам это наносит вред. Мы сразу же обращаемся в полицию. Но я заметил, что число фейковых профилей не снижается. Это вечная борьба", – не скрывает замдиректора Regitrа Саулюс Шуминас, которого удивляет, что мошенники находят столько доверчивых людей.

"Многие верят байкам – ведь люди отдают мошенникам деньги. Это та же история. Как можно купить водительское удостоверение? В наше время это невозможно. Никаких шансов", – сказал он.

Если человек получит такое удостоверение, то это будет простая пластиковая карта, которая ничего не стоит.

"Однозначно – если и получат, это будет подделка. Тут не может быть сомнений. У нас в классах стоят видеокамеры, в автомобилях. Я не представляю себе схему, которая помогла бы незаконно выдать легальное удостоверение. Есть учет, огромный контроль. Получить настоящий документ - нет шансов", – уверяет Шуминас.

Полиция утверждает, что удалось выявить банду мошенников, но детали расследование пока не разглашаются.

"В прошлом году была разоблачена группа таких лиц, продававших водительские удостоверения. Мы просим тех, кто попался на крючок мошенников, обращаться в полицию", – сказал DELFI представитель полиции Рамунас Матонис.