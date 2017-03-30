Надеющихся на содровскую пенсию ждет нищета

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ru.DELFI.lt
четверг, 30 марта 2017 г. 15:25
83% жителей Литвы хотят самостоятельно заботиться о своем финансовом благосостоянии и надеются, что государство путем введения сниженных налогов или других средств будет побуждать их откладывать средства.
© DELFI / Domantas Pipas

Об этом на форуме финансовых рынков в Вильнюсе сказал президент Литовской ассоциации компаний по страхованию жизни Артурас Бакшинскас, опираясь на результаты опроса, проведенные компанией Spinter tyrimai.

"В наши дни есть много услуг по накоплению и безопаснее всего доверять не одной, а нескольким, чтобы обеспечить старость. К сожалению, целых 93% жителей на вопрос о будущем, основным источником жизни в старости назвали содровскую пенсию. Эти люди очень рискуют встретить старость с протянутой рукой – пополнить ряды жителей, живущих в нищете", - отмечает Бакшинскас.

По его словам, надо понять, что через 20-30 лет одного пенсионера будут содержать в два раза меньше работающих людей, чем сейчас, а государственная пенсия будет составлять 30-40% трудовых доходов человека.

Чтобы качество жизни на пенсии сильно не ухудшилось, пенсия должна составлять 70-80% трудовых доходов.

По словам экспертов, для этого надо последовательно откладывать деньги при помощи разных инструментов – страхования жизни, пенсионных фондов 2 и 3 ступени и других источников.

"Согласно подсчетам, на накопление средств на старость нужно откладывать около 10% доходов", - сказал президент Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов Шарунас Рузгис.

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас также заметил, что в Литве нужно поощрять пенсионное накопление, люди сегодня откладывают недостаточно.

"Откладывать должны больше. Мы должны создать людям возможность, если у них есть желание и возможности, откладывать больше. Другая возможность – участие работодателей в пенсионном накоплении", - сказал Якелюнас.

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