Над головой депутата Ширинскене сгущаются тучи

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ru.DELFI.lt
среда, 31 мая 2017 г. 08:54
Парламентская комиссия по этике и процедурам рассмотрит обращение спикера парламента Виктораса Пранцкетиса и выяснит, нарушила ли депутат Литовского союза крестьян и зеленых Агне Ширинскене правила использования депутатского удостоверения, пишет lrt.lt.
Agnė Širinskienė
© DELFI / Andrius Ufartas

На минувшей неделе в парламенте перед дискуссией, посвященной поправкам к закону о контроле над алкоголем, Ширинскене воспользовалась удостоверениями Рамунаса Карбаускиса и Аурелиюса Вериги и зарегистрировала их для участия в дискуссии (самих Карбаускиса и Вериги в зале заседания в то время не было).

Некоторые депутаты возмутились незаконными действиями, поскольку регистрироваться может только сам депутат, также вспомнили случай Линаса Каралюса, которого несколько лет назад из-за таких действий лишили депутатского мандата.

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Сама Ширинскене призналась, что зарегистрировала коллег по фракции, пользуясь их картами, и просила отменить регистрацию. Спикер парламента Викторас Пранцкетис обратился в Комиссию по этике и процедурам.

Партия "Порядок и справедливость" инициируют вотум недоверия Ширинскене, Вериге и Карбаускису.

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Над головой депутата Ширинскене сгущаются тучи (5)

Agnė Širinskienė
Парламентская комиссия по этике и процедурам рассмотрит обращение спикера парламента Виктораса Пранцкетиса и выяснит, нарушила ли депутат Литовского союза крестьян и зеленых Агне Ширинскене правила использования депутатского удостоверения, пишет lrt.lt.

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