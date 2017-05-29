Над Балтийским морем - высокая активность самолетов ВВС России

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BNS
понедельник, 29 мая 2017 г. 14:55
На минувшей неделе истребители, выполняющие миссию Балтийского воздушного патруля НАТО, шесть раз поднимались в небо для сопровождения российских военных самолетов, следовавших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
© EPA

Натовские самолеты сопроводили российские истребители, транспортный самолет и один самолет разведки. Большинство бортов следовали с выключенными транспондерами, сообщило литовское министерство обороны.

Несмотря на то, что после аннексии Крыма в 2014 году истребители миссии Альянса все чаще сопровождают российские самолеты, в этом году истребители союзников ни разу не сопровождали более четырех воздушных бортов за неделю.

На минувшей неделе в Калининградской области проходили учения ПВО, в них принимали участие истребители "Су-27". Представитель по связям с общественностью Объединенного штаба ВС Литвы Томас Пакальнишкис не комментировал BNS связь активности российских самолетов с учениями.

В целом в этом году натовские истребители Балтийского воздушного патруля 24 раза сопроводили российские самолеты.

В прошлом году таких операций опознания и сопровождения было 110. Два года назад истребители НАТО поднимались в небо около 160 раз, в 2014 году - 140, а в 2013 году - 47 раз.

Сейчас миссия Балтийского воздушного патруля НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии. Эта миссия в странах Балтии осуществляется с 2004 года, после того, как Литва, Латвия и Эстония вступили в Альянс. Три года назад миссия была усилена дополнительными истребителями в ответ на российскую аннексию Крыма.

BNS
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