Национальный диктант в этом году будут писать 24 февраля

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ru.DELFI.lt
вторник, 7 февраля 2017 г. 11:24
Организаторы национального диктанта и партнеры проекта приглашают любителей литовского языка уже в 10 раз писать Национальный диктант.
Nacionalinis diktantas
© DELFI / Karolina Pansevič

Диктант будут писать 24 февраля в 10 ч. Его будут читать по радио LRT.

"Приглашаю всех любителей литовского языка на 45-минутную проверку своих знаний. Впервые диктант пройдет в пятницу. Диктант - это не экзамен. Основная цель организаторов – побудить людей гордиться уникальностью литовского языка", – сказала председатель комиссии по оценке Национального диктанта Алдона Швентицкене.

По традиции диктант можно будет писать в библиотеках, залах мэрий. Зарубежные общины смогут писать диктант в удобное для них время 25 февраля.

Победителей выберут в трех группах - среди школьников, взрослых и эмигрантов.

В прошлом году Национальный диктант писали больше 8000 человек.

Текст диктанта будет представлен 27 февраля на сайтах www.diktantas.lt, DELFI и www.vlkk.lt (со всеми объяснениями).

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