Начаты работы на северо-западном склоне горы Гедиминаса

25 июля на северо-западном склоне горы Гедиминаса специалисты ЗАО „Rekreacinė statyba начали работы - подняли специальный экскаватор-паук, который поможет уложить основание для грунта, уложить дренаж и габионы.

Планируется, что на этой неделе на северо-западном склоне разровняют наносной грунт. После окончания этих работ, в начале августа, начнется монтаж дренажной системы, оборудование габионов, наполненных доломитовым щебнем, восстановят поверхность земли. Работы на этом склоне планируют завершить во второй половине 2018 г.

Проект по приведению в порядок юго-восточного склона еще готовят. Его планируют представить в сентябре.

Несколько недель назад на горе Гедиминаса осуществили план превентивных мер: специалисты Литовского национального музея вместе с военными штаба батальона им. великого князя литовского Гедиминаса выложили водонепроницаемым покрытием дворы Верхнего замка и территорию между стенами замка и оборонительной стеной. Таким же покрытием закрыли места, где проводят археологические раскопки на площадке горы.

Водонепроницаемое покрытие не даст дождевой воде проникнуть в грунт, будет направлять ее в систему городской дождевой канализации.

В последние две недели за состоянием горы Гедиминаса следят 24 ч. в сутки.