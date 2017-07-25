Начаты работы на северо-западном склоне горы Гедиминаса

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ELTA
вторник, 25 июля 2017 г. 14:45
25 июля на северо-западном склоне горы Гедиминаса специалисты ЗАО „Rekreacinė statyba начали работы - подняли специальный экскаватор-паук, который поможет уложить основание для грунта, уложить дренаж и габионы.
© DELFI / Karolina Pansevič

Планируется, что на этой неделе на северо-западном склоне разровняют наносной грунт. После окончания этих работ, в начале августа, начнется монтаж дренажной системы, оборудование габионов, наполненных доломитовым щебнем, восстановят поверхность земли. Работы на этом склоне планируют завершить во второй половине 2018 г.

Проект по приведению в порядок юго-восточного склона еще готовят. Его планируют представить в сентябре.

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Несколько недель назад на горе Гедиминаса осуществили план превентивных мер: специалисты Литовского национального музея вместе с военными штаба батальона им. великого князя литовского Гедиминаса выложили водонепроницаемым покрытием дворы Верхнего замка и территорию между стенами замка и оборонительной стеной. Таким же покрытием закрыли места, где проводят археологические раскопки на площадке горы.

Водонепроницаемое покрытие не даст дождевой воде проникнуть в грунт, будет направлять ее в систему городской дождевой канализации.

В последние две недели за состоянием горы Гедиминаса следят 24 ч. в сутки.

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Начаты работы на северо-западном склоне горы Гедиминаса (1)

Начаты работы на северо-западном склоне горы Гедиминаса
25 июля на северо-западном склоне горы Гедиминаса специалисты ЗАО „Rekreacinė statyba начали работы - подняли специальный экскаватор-паук, который поможет уложить основание для грунта, уложить дренаж и габионы.

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